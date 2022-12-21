روبوت دردشة أنثوي للتواصل بعدة لغات طوال الوقت

ابتكر باحثون في كندا روبوتًا أنثويًا يوفر خدمات الدردشة المجانية، أطلقوا عليه اسم "ليا 27"، يستخدم الذكاء الاصطناعي للتواصل عبر الرسائل النصية أو عبر الهاتف مع الآخرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ويهدف القائمون على تطوير "ليا 27" إلى إيجاد روبوت للدردشة يكون أكثر واقعية لا سيما من ناحية الذكاء والاتصال العاطفي، وفقًا لتقرير أورده موقع "mtlblog" المعني بالشؤون التقنية.

ويقولون إن "ليا 27" هي الرفيق المثالي في وقت الحاجة لأي شخص يبحث عن اتصال عاطفي استثنائي، ومستمع رائع بفضل قدرتها الفريدة على فهم الناس والتعاطف معهم، وإلى جانب ذلك فهي متواجدة دائمًا، بغض النظر عن الوقت من اليوم.