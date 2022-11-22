تصميم أول سفينة فائقة السرعة تعمل بالكهرباء بالكامل ‎‎

للمرة الأولى في العالم، صمم باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم والتقنية، أول سفينة كهربائية بالكامل فائقة السرعة، بهدف إقناع المسافرين بتبني وسائل النقل النظيفة واستخدامها.

وأطلق الباحثون أول نموذج للسفينة الجديدة، جنوب غرب النرويج، لنقل السكان من الجزر الشمالية وإليها.

وتستطيع السفينة الكهربائية نقل 147 راكبا، إلى جانب 20 دراجة هوائية، بسرعة عالية نسبيا تصل إلى 23 عقدة.

ويمتاز هيكل السفينة بأنه مبني من الألمنيوم الذي صممته شركة "جلستراند" النرويجية بما يتناسب مع المساحات اللازمة لنقل الركاب، فضلا عن أنظمة الطاقة ومعدات الإخلاء في حالات الطوارئ.