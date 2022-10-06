تطوير روبوتات مجهرية بتقنية الطباعة رباعية الأبعاد ستفيد الطب الحيوي

طور باحثون من مختبرات الهندسة الجزيئية في جامعة "هايدلبرغ" الألمانية، مواد ذكية لطباعة أجسام مجهرية، تشبه الأخطبوط والسحالي بتقنية الطباعة رباعية الأبعاد؛ ما يتيح فرصا جديدة في مجال الروبوتات الميكروية والطب الحيوي.

ويشير البعد الرابع المضاف إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى قدرة الأشياء المطبوعة على تغيير خواصها مع مرور الوقت، إذ يمكن طباعة مواد بوليميرية لها ذاكرة شكلية، وتستطيع العودة لشكلها الأصلي بعد تعرضها لتشوه شكلي ناتج عن محرض خارجي مثل الحرارة.

واستخدم الباحثون طابعة ليزرية ثلاثية الأبعاد لطباعة الأجسام الميكروية من مواد بوليميرية جديدة قابلة للبرمجة، يمكن تعديل صفاتها الميكانيكية وأحجامها بدقة وحسب الطلب.

وقالت إيفا بلاسكو، قائدة الفريق البحثي، إن "تصنيع مواد قابلة للبرمجة يمكن تعديل خواصها الميكانيكية وفقا لما تحتاجه التطبيقات الصناعية المختلفة"؛ وفقا لموقع فيز دوت أورغ.

وطورت بلاسكو حديثا، بالتعاون مع جوشيم سباتز مدير معهد "ماكس بلانك" للبحوث الطبية في ألمانيا، مادة بوليميرية من أوائل المواد القابلة للطباعة مع الحفاظ على ذاكرة شكلية.

وتضمنت الأشكال المطبوعة صندوقا ميكرويا له غطاء يفتح ويغلق بالاستجابة للحرارة؛ ما يفيد في توصيل الأدوية بواسطة الروبوتات الحيوية داخل الجسم.

وقال باحث الدكتوراه كريستوف سبيغل، المشارك في الدراسة، إن "الأشكال الميكروية أظهرت خواص غير اعتيادية في الحفاظ على ذاكرة شكلية تجعلها مهمة جدًّا في التطبيقات الحيوية".

واستطاع الباحثون إنتاج أشكال ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيدا؛ مثل أزهار عباد الشمس والسحالي، وتتمتع بخصائص واقعية.

وتعتمد المواد الذكية المطورة على روابط كيميائية ديناميكية، ووجد الباحثون أن مادة "ألكوكسي أمينز" هي أكثر مادة مناسبة لهذا الغرض.

وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة "أدفانسد فنكشنال ماتيريالز" العلمية، إلى أن الروابط الديناميكية للبنى الميكروية المعقدة، تسمح بالحركة في 8 اتجاهات خلال ساعات قليلة، ثم تتصلب متحولة إلى شكلها الجديد.

وقالت بلاسكو "لا تسمح مواد الطباعة التقليدية بهذه الميزات، ونحن أمام مستقبل رائع في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد".

واشترك علماء مواد من معهد "كارلسرو" الألماني للتقنية في تطوير الصفات الواقعية للمواد.