تحديث جديد لخرائط غوغل.. إليك أفضل 5 ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يقدم التحديث الأخير لخرائط "غوغل" العديد من الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم لكل من المشاة والسائقين.

فبدءًا من معاينات المسار الغامرة وصولًا إلى إمكانات البحث بالواقع المعزز، تجعل هذه التحديثات التنقل والاستكشاف أسهل وأكثر سهولة.

وتُظهر هذه التحسينات التزام "غوغل" باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير أدوات أكثر ذكاءً وإفادة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمستخدميها.

وفيما يلي أفضل خمس ميزات جديدة في خرائط "غوغل" مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

عرض واقعي للطرق

الميزة البارزة هي العرض الشامل للطرق. ويجمع هذا بين ميزة التجوّل الافتراضي والصور الجوية والبيانات في الوقت الفعلي مثل الطقس وحركة المرور.

وتوفر هذه الميزة عرضًا واقعيًا لمسارك المخطط له، مما يسهل رؤية رحلتك قبل أن تبدأ. فسواء كنت تتنقل في شوارع باريس أو لندن، تعرض هذه الميزة مسارك من خلال محاكاة ظروف الطقس وحركة المرور.

تحسين وظيفة البحث

لقد تحسن البحث في خرائط "غوغل" باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويوفر البحث الآن نتائج الصور الأولى من مليارات الصور التي شاركها المستخدمون. لذلك، عندما تبحث عن شيء محدد، سترى نتائج صور جذابة وذات صلة.

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البحث باستخدام كاميرا هاتفك

كانت هذه الميزة تسمى سابقًا "البحث باستخدام العرض المباشر"، وتستخدم الآن Google Lens لتصنيف المباني والمعالم من خلال كاميرا هاتفك.

ويعد هذا مفيدًا عندما تكون في منطقة جديدة وتحتاج إلى التعرف على المناطق المحيطة بك بسرعة. فمن خلال النقر على أيقونة "Lens" في شريط بحث خرائط "غوغل"، يمكنك فتح عرض مباشر للكاميرا ورؤية ملصقات المطاعم وأجهزة الصراف الآلي والمحطات والمعالم من حولك. وستتوفر هذه الميزة في العشرات من المدن الجديدة.

تحسين الملاحة أثناء القيادة

بالنسبة للسائقين، قامت خرائط "غوغل" بتحسين ميزات التنقل الخاصة بها. وتتضمن التحديثات تفاصيل أفضل للممرات، وتمثيلات بناء أكثر واقعية، وإضافة ممرات المركبات عالية الإشغال.

وتساعد هذه التحسينات السائقين على التنقل عبر الطرق المعقدة بشكل أكثر دقة وأمانًا. ونتوقع أن نرى تحسينات التنقل هذه للسائقين متاحة في الأشهر المقبلة.

معلومات محسنة عن شحن السيارة الكهربائية

قامت خرائط "غوغل" أيضًا بتحسين معلوماتها لأصحاب السيارات الكهربائية. ويوفر التطبيق الآن بيانات تفصيلية حول محطات الشحن، بما في ذلك التوافق مع سيارتك وسرعات الشحن.

وتهدف هذه الميزة إلى تقليل متاعب العثور على أجهزة شحن فعالة ومساعدة مالكي المركبات الكهربائية على تخطيط مساراتهم بشكل أكثر كفاءة.