أبرز ميزات آيفون على وشك أن تصبح أفضل.. كيف؟

أطلقت أبل ميزة "الأنشطة المباشرة" قبل ثلاث سنوات تقريبًا، ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الميزة من الميزات المفضلة في آيفون.

وميزة "الأنشطة المباشرة" تتيح لك الوصول إلى معلومات آنية ومفيدة مباشرة من شاشة القفل، حيث لا حاجة إلى فتح قفل جهاز آيفون أو فتح أي تطبيق.

كذلك، يمكنك أيضًا رؤية هذه الأنشطة المباشرة في "الجزيرة الديناميكية" إذا كان لديك جهاز آيفون أحدث.

تحديثات مهمة

على سبيل المثال لا الحصر، تتيح لك "الأنشطة المباشرة" مشاهدة النتائج الرياضية، مباشرةً من شاشة القفل، ويمكنك استخدامها بشكل رئيس مع تطبيق أبل سبورتس عندما تكون بعيدًا عن المنزل.

ولتطبيق "الأنشطة المباشرة" استخدامات أخرى عديدة، لأنه يعمل مع العديد من تطبيقات الجهات الخارجية، ففي أغلب الأحيان، تدعم تطبيقات مشاركة الرحلات وتوصيل الطعام تطبيق "الأنشطة المباشرة"، ما يتيح لك الوصول بسهولة إلى تحديثات التقدم اللحظية للطلبات.

تحديثات متعددة

مع ذلك، عند إصدار iOS 26 في الأيام القادمة، ستجعل أبل تطبيق "الأنشطة المباشرة" أكثر فائدة وتنوعًا من أي وقت مضى.

فهناك أربعة تحديثات مهمة تتعلق بالأنشطة المباشرة، اثنان منها مرتبطان مباشرةً بجهاز آيفون، بينما الاثنان الآخران مرتبطان بأجهزة أخرى، ومن بين التحديثات دعم "الأنشطة المباشرة" لتطبيق Wallet عند استخدام بطاقات الصعود الرقمية إلى الطائرات.

هذا يعني أنك ستتمكن من رؤية معلومات الصعود والرحلة مباشرة من شاشة القفل، ويمكنك أيضًا مشاركة معلومات الرحلة بسرعة مع العائلة أو الأصدقاء، ليتمكنوا من تتبعها.

زيادة على ذلك، يتيح لك الضغط السريع على خاصية "الأنشطة المباشرة" الوصول السريع إلى خريطة المطار الذي توجد فيه، بالإضافة إلى خاصية "العثور على جهازي" لتتبع الأمتعة المهمة بشرط إرفاق AirTag معها.

في السياق عينه، تتيح أبل الآن لمطوري الطرف الثالث الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لجدولة الأنشطة المباشرة، ما يعني أن المزيد من التطبيقات ستتمكن من القيام بشيء مماثل.

من بين التحديثات أيضًا إعادة أبل تصميم CarPlay ليشتمل على العديد من الميزات الجديدة، ومن بينها دعم الأنشطة المباشرة.

هذا يعني أن أي أنشطة مباشرة لديك على جهاز آيفون ستظهر أيضًا على شاشة سيارتك، أي أنه أصبح بإمكانك متابعة المعلومات اللحظية نفسها مثل نتائج المباريات ومعلومات السفر وتشغيل الموسيقى، ونظام الملاحة أثناء القيادة على شاشة سيارتك.

ولا حاجة للنظر إلى هاتف آيفون أثناء القيادة، وأخيرًا، سيُضيف iOS 26 القادم دعم "الأنشطة المباشرة" إلى أجهزة ماك وآيباد، وذلك بفضل نظامي macOS 26 وiPadOS 26، وسيتم طرح هذه التحديثات على أنشطة البث المباشر مع نظام iOS 26، بالإضافة إلى macOS 26 وiPadOS 26.

ومن المتوقع أن يتم ذلك بعد مؤتمر Apple الكبير الخاص بأجهزة آيفون 17، والمقرر عقده في 9 أيلول.