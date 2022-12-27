خيوط صمغية لاصقة من "توت الهدال" تساهم في التئام الجروح

أكد فريق علمي، في دراسة حديثة أجريت على "توت الهدال"، أن خيوط الغراء اللاصقة التي ينتجها هذا النوع من النبات قد تكون منقذة للحياة.

وأجرى علماء من جامعة "ماكجيل" ومعهد "ماكس بلانك"، تدقيقاً في المادة الصمغية المعروفة باسم "فيسين" viscin، ووجدوا أنها قوية بما يكفي لالتئام الجروح خلال 3 أيام.

ويوصف صمغ "فيسين" بأنه مادة لزجة صافية، لا طعم لها، تستخرج من العصارة المخاطية للهدال، وقوامها بين الجير واللزوجة.