السعودية ريانة برناوي أول عربية تدخل محطة الفضاء الدولية
نجح رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اليوم الإثنين، في دخول محطة الفضاء الدولية، والانضمام إلى زميلهم الإماراتي سلطان النيادي، المقيم مع فريق محطة الفضاء الدولية منذ عدة أشهر.
وسبق أن التحق سلطان النيادي بطاقم عمل محطة الفضاء الدولية وأصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء خارج المحطة الدولية، في إنجاز تاريخي للعرب.
وأقيمت احتفالية استقبال رسمية داخل محطة الفضاء الدولية أقامها فريق المحطة الذي يضم 12 رائد فضاء، بينهم الإماراتي سلطان النيادي.
وكانت الكبسولة الفضائية التي تضم رائدي الفضاء السعوديين قد التحمت بنجاح بمحطة الفضاء الدولية في وقت سابق، قبل فتح الأبواب لدخول برناوي والقرني للانضمام لفريق المحطة.
وحصلت ريانة وعلي على "دبوس" وكالة "ناسا" الفضائية وذلك اعترافاً من الوكالة بانضمامها إلى طواقم رواد الفضاء.
وأصحبت ريانة برناوي بهذه الخطوة أول امرأة عربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية وتنضم لفريقها العلمي، لإجراء تجارب علمية ستفيد البشرية.
وقالت ريانة في كلمة لها: "من الفضاء الخارجي الحمدلله وبفضل الله وصلنا لهذه المرحلة، نحن الآن نعيش حلماً لم نتكن نتهخيل أن يصبح حقيقة بدعم القيادة وأسرنا، هذه الرحلة لا تمثلي وحدي ولا تمثل طموحي، بل تمثل كل الوطن العربي".
وأضافت: "بعد وصولنا لمحطة الفضاء الدولية طموحنا أن نصل إلى القمر وأن نستكشف المريخ.. وننتظر أن يصل إلينا الكثير من رواد الفضاء العرب الآخرين خلال الفترة المقبلة".