السعودية ريانة برناوي أول عربية تدخل محطة الفضاء الدولية

نجح رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، اليوم الإثنين، في دخول محطة الفضاء الدولية، والانضمام إلى زميلهم الإماراتي سلطان النيادي، المقيم مع فريق محطة الفضاء الدولية منذ عدة أشهر.

وسبق أن التحق سلطان النيادي بطاقم عمل محطة الفضاء الدولية وأصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء خارج المحطة الدولية، في إنجاز تاريخي للعرب.

وأقيمت احتفالية استقبال رسمية داخل محطة الفضاء الدولية أقامها فريق المحطة الذي يضم 12 رائد فضاء، بينهم الإماراتي سلطان النيادي.