هل صحيح أن "iOS" أكثر أمانا من أندرويد؟

سوق الثغرات الأمنية

يكشف إلقاء نظرة فاحصة على سوق الثغرات الأمنية سواء كان ذلك منتديات داركنيت أو بعض المنصات الرمادية مثل زيروديوم، أن عمليات استغلال "iOS" وأندرويد أصبحت الآن متساوية تقريبًا.

ويشير هذا إلى كيفية رؤية سوق المهاجمين لمستوى أمان هذه الأنظمة. وعلى أي حال، فإن كلا النظامين يشكلان هدفين مغريين للهاكرز.

وإذا استغل المهاجمون ثغرة أمنية ما لتجاوز آليات الأمان التي تتبجح بها شركة أبل، فلا يوجد شيء يمكنك فعله حيال ذلك. وعلى الأرجح أنك لن تكتشف حتى أن هذا قد حدث على الإطلاق.

فبسبب قيود النظام، حتى كبار المحترفين سيواجهون صعوبة في الوصول إلى حقيقة ما كان المهاجمون يبحثون عنه بالضبط. فالمزايا المشهورة لنظام التشغيل "iOS" في حالة وقوع هجوم تتحول في الواقع إلى عيوب بسبب الطبيعة المغلقة لنظامها المحظور على خبراء الأمن الخارجيين، وهذا لا يخدم إلا المهاجمين.