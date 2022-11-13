تقنية جديدة تتيح استخدام الأطراف الصناعية بدقة عالية‎‎

وقال الموقع أن انقباض العضلات يؤدي إلى اقتراب الخرزات من بعضها؛ ما يسمح للأطراف الصناعية بحساب دقيق لما يعتزم مستخدمها القيام به ومن ثم تنفيذه.

وأشار إلى الأطراف الصناعية الروبوتية التقليدية التي لا تتضمن التقنية المغناطيسية الجديدة، تعتمد عادة على استشعار النشاط الكهربائي للعضلات باستخدام عملية تُعرف باسم التخطيط الكهربائي للعضلات السطحية.

ومع ذلك، فإن هذا النهج لا يأخذ في الحسبان نشاط العضلات، من حيث سرعة الحركة وطول العضلات أثناء الانقباض.

ولمعالجة هذا القصور، طور باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا التقنية الجديدة التي يسمونها المغناطيسية الدقيقة، بحيث تتحرك أزواج الخرزات المغناطيسية باتجاه بعضها عند الانقباض العضلي، وبعيدا عن بعضها أثناء استرخائها.