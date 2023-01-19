تطوير تقنية ليزر لتوسيع المساحات المحمية من الصواعق

طور باحثون من جامعة "جينيفا" السويسرية، نظام حماية من الصواعق يعتمد على أشعة الليزر لجذب الصاعقة الكهربائية إلى عمود الحماية.

ويتسبب البرق بحرائق في الغابات وانقطاع في الكهرباء وتدمير للبنية التحتية، فضلا عن التسبب بنحو 24 ألف وفاة كل عام حول العالم.

ومن الشائع استخدام أعمدة الحماية من الصواعق التي ابتكرها بنجامين فرانكلين في القرن الثامن عشر، ولكنها لا تؤمّن الحماية الفضلى للأماكن المتسمة بالحساسية، فالعمود المعدني المتصل بالأرض لا يستطيع أن يحمي إلا مساحة بطوله.

وحاول الباحثون اكتشاف آلية بديلة تسمح بحماية مناطق أكثر اتساعا، مثل: المطارات، وحقول توليد طاقة الرياح، ومحطات الطاقة النووية.