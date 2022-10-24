تطوير تلفاز بشاشتين إحداهما "ورق إلكتروني" من أجل راحة العين

وقالت، إن "الكثيرين من حول العالم يقضون ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية، خاصة عندما يعتمد عملهم على هذه الشاشات، ولكن قد يكون ذلك ضارا على أعينهم على المدى الطويل".

وأوضحت أن "شاشات الورق الإلكتروني لطالما حظيت بالترحيب لتأثيرها الأقل ضررا على العينين، ولهذا السبب فإنها تضاف إلى أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية، التي غالبا ما تُستخدم لساعات طويلة".