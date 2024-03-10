باحثون صينيون يسعون لتطوير "علماء حقيقيين للذكاء الاصطناعي"

ورغم الجوائز التي نالها، يواجه "Sora" والنماذج المماثلة قيودًا في المحاكاة الدقيقة لبعض الظواهر الفيزيائية، مثل تحطم الزجاج؛ مما يؤكد الحاجة إلى فهم أعمق للقوانين الطبيعية.

ولمواجهة ذلك التحدي، أسفر الجهد التعاوني بين علماء من جامعة بكين والمعهد الصيني للتكنولوجيا عن منهجية جديدة تدمج المعرفة السابقة مع البيانات لتحسين نماذج التعلم الآلي.

وقدم البحث مفهوم "التعلم الآلي المستنير"، حيث تتمتع النماذج بمبادئ أساسية، مثل قوانين الفيزياء والمنطق الرياضي، إلى جانب البيانات التجريبية.