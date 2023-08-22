يُترجم 100 لغة.. "ميتا" تُصدر مترجمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

أصدرت شركة "ميتا" نموذجًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص باسم "SeamlessM4T"، يُعنى بالترجمة الآلية متعددة اللغات والوسائط، ويمكنه ترجمة نحو 100 لغة، بحسب موقع "aitnews".

ونقل الموقع عن الشركة قولها إن النموذج الجديد "قادر على ترجمة الكلام إلى نص، وترجمة من النص إلى نص لنحو 100 لغة"، مبينة أن "النموذج يتعرف على 100 لغة إدخال ويحولها إلى 35 لغة".

وبينت الشركة أن النموج يمثل إنجازًا كبيرًا، لقدرته على أداء مهمة الترجمة بأكملها دفعة واحدة، على عكس نماذج الترجمة الكبيرة الأخرى، التي تقسم الترجمة عبر أنظمة مختلفة، فضلًا عن قدرته على التعرف عندما ينتقل شخص ما بين لغتين أو أكثر في جملة واحدة، ويعتمد النموذج الجيد على نموذج الترجمة الآلية من النص إلى نص، الذي أصدرته الشركة في العام الماضي، يدعم 200 لغة.