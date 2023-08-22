يُترجم 100 لغة.. "ميتا" تُصدر مترجمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي
أصدرت شركة "ميتا" نموذجًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص باسم "SeamlessM4T"، يُعنى بالترجمة الآلية متعددة اللغات والوسائط، ويمكنه ترجمة نحو 100 لغة، بحسب موقع "aitnews".
ونقل الموقع عن الشركة قولها إن النموذج الجديد "قادر على ترجمة الكلام إلى نص، وترجمة من النص إلى نص لنحو 100 لغة"، مبينة أن "النموذج يتعرف على 100 لغة إدخال ويحولها إلى 35 لغة".
وبينت الشركة أن النموج يمثل إنجازًا كبيرًا، لقدرته على أداء مهمة الترجمة بأكملها دفعة واحدة، على عكس نماذج الترجمة الكبيرة الأخرى، التي تقسم الترجمة عبر أنظمة مختلفة، فضلًا عن قدرته على التعرف عندما ينتقل شخص ما بين لغتين أو أكثر في جملة واحدة، ويعتمد النموذج الجيد على نموذج الترجمة الآلية من النص إلى نص، الذي أصدرته الشركة في العام الماضي، يدعم 200 لغة.
كما أصدرت الشركة لبيانات الوصفية لمجموعة بيانات الترجمة المفتوحة "SeamlessAlign"، حيثُ قالت الشركة إن "بناء مترجم لغة عالمي يمثل تحديًا لأن الأنظمة الحالية لتحويل الكلام إلى كلام، وتحويل الكلام إلى نص، لا تغطي سوى جزء صغير من لغات العالم".
وطورت الشركة "SpeechMatrix"، وهي مجموعة بيانات لترجمة الكلام إلى كلام متعددة اللغات، والتعرف على الكلام المتعدد اللغات على نطاق واسع.
وتعد الترجمة اللغوية مهمة لـ"ميتا"، التي توظف آلاف الأشخاص لإدارة منشورات "فيسبوك" و"إنستغرام" باللغات المختلفة، وتخصص الشركة فرقًا صغيرة للغات غير الرئيسة، وتلجأ إلى الإشراف الآلي، الذي يعمل بشكل سيئ مع تلك اللغات.
ويمكن للذكاء الاصطناعي، إذا مُنح إمكانية الوصول إلى مجموعة بيانات هذه اللغات الصغيرة، أن يكون أداة مهمة لشركة "ميتا" من أجل تحسين الإشرافها على منصاتها.
وطرحت الشركة مؤخرًا "AudioCraft"، وهي تعليمات برمجية تسمح بتحويل النص إلى صوت، وأتاحت "ميتا" أيضًا إمكانية الوصول إلى نموذج اللغة الكبير "Llama 2".