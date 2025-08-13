مقابل 34.5 مليار دولار.. "Perplexity" تعرض شراء متصفح غوغل كروم

قدمت شركة "Perplexity AI" عرضًا نقديًا بقيمة 34.5 مليار دولار أمريكي للاستحواذ على متصفح "Chrome" التابع لشركة Alphabet (GOOGL.O)، وهو عرض يفوق بكثير تقييمها الخاص.

وتسعى الشركة الناشئة، التي يديرها أرافيند سرينيفاس، إلى استقطاب مليارات مستخدمي المتصفح، الذين يُعدّون محوريًا في سباق البحث عن الذكاء الاصطناعي، على ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأبدت كلٌ من شركة "OpenAI" و"Yahoo" وشركة الاستثمار الخاص "Apollo Global Management" اهتمامها بمتصفح "Chrome"، في ظل الضغوط التنظيمية، التي تُهدد قبضة "غوغل" على هذا القطاع.

ويأتي العرض على الرغم أن الشركة لم تعرض متصفح "Chrome" للبيع، إذ تعتزم استئناف حكم محكمة أمريكية صدر العام الماضي، والذي قضى باحتكارها غير القانوني لسوق البحث على الإنترنت، وقد سعت وزارة العدل إلى التخارج من "Chrome" كجزء من إجراءات التقاضي.

وجمعت شركة "Perplexity"، التي تأسست قبل 3 سنوات، حوالي مليار دولار من التمويل حتى الآن من مستثمرين، من بينهم "Nvidia" و"SoftBank" اليابانية، وقُدِّرت قيمتها في آخر مرة بـ 14 مليار دولار، لكنها لم تكشف عن خططها لتمويل العرض بشأن متصفح "كروم".

وذكرت "Perplexity"، أن صناديق استثمارية متعددة عرضت تمويل الصفقة بالكامل، دون ذكر أسماء الصناديق، وارتفعت أسهم "ألفابت" بنسبة 1.6% في تداولات ما بعد ظهر يوم الثلاثاء.

ومع لجوء جيل جديد من المستخدمين إلى برامج الدردشة الآلية، مثل: "تشات جي بي تي" و"بيربليكسيتي" للحصول على إجابات، تستعيد متصفحات الويب مكانتها كبوابات حيوية لحركة البحث، وبيانات المستخدمين المهمة، مما يجعلها محورية لطموحات شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمتلك شركة "Perplexity" بالفعل متصفحًا للذكاء الاصطناعي "Comet"، قادراً على تنفيذ مهام معينة نيابةً عن المستخدم، لكن سيتيح لها شراء "Chrome" الاستفادة من مستخدمي المتصفح الذين يزيد عددهم عن 3 مليارات مستخدم، مما يمنحها قوةً تنافسيةً أكبر مع منافسين أكبر مثل "OpenAI"، كما تعمل الشركة الأم لـ"ChatGPT" على تطوير متصفحها الخاص للذكاء الاصطناعي.

ويتعهد عرض "Perplexity" بالحفاظ على شفرة المتصفح الأساسية، "Chromium"، مفتوحة المصدر، واستثمار 3 مليارات دولار على مدار عامين، وعدم إجراء أي تغييرات على محرك البحث الافتراضي في "Chrome"، وفقًا لوثيقة شروط العرض.

وصرحت الشركة بأن العرض، الذي لا يتضمن أي بند يتعلق بحقوق الملكية، سيحافظ على خيارات المستخدمين، ويخفف من حدة مخاوف المنافسة المستقبلية.

وتوقع محللون أن تخوض "غوغل" معركة قانونية طويلة لمنع ذلك، نظرًا لأهميته البالغة في دفع الشركة نحو الذكاء الاصطناعي، مع طرحها ميزات تشمل ملخصات البحث المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والمعروفة باسم "النظرة العامة"، للمساعدة في الحفاظ على حصتها في سوق البحث.

وكانت شركة "Perplexity AI" قدمت عرضًا مشابهًا لشركة "TikTok US"، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، حيث عرضت الاندماج مع تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير لتسوية المخاوف الأمريكية بشأن الملكية الصينية لـ "TikTok".