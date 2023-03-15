سلطان النيادي: محطة الفضاء الدولية مختبر يدفع إمكانيات الاستكشاف البشري لأقصى الحدود

وفي مقطع الفيديو قال النيادي، إنه منذ أكثر من 20 سنة والبشرية تقوم بتجارب على محطات الفضاء.. أنا في مختبر كولومبوس أعمل تجارب على المواد والسوائل وزراعة النباتات، وهذا من أجل مساعدتنا في الحياة اليومية على تطوير مواد بناء واستخدامها يوميا، وكذلك التعديل على النباتات لزيادة الإنتاج، والكثير من العلوم المفيدة للبشرية".

وتابع النيادي: "كرواد فضاء تقوم علينا تجارب ودراسات حول تأثير انعدام الجاذبية على الإنسان، ومدى خطورة السفر في الفضاء السحيق بالمستقبل".

وأضاف: "أنتم تعرفون أن هناك خطط للعودة إلى القمر والذهاب للمريخ للمرة الأولى.. نحن مواد للدراسة حول تأثير الجاذبية على هشاشة العظام وتحورات الـ "دي أن إيه"، وكذلك الأوعية الدموية وتغيراتها".