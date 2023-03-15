سلطان النيادي: محطة الفضاء الدولية مختبر يدفع إمكانيات الاستكشاف البشري لأقصى الحدود
قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إننا على متن محطة الفضاء الدولية، ندخل عالما واسعا في استكشاف الفضاء.. عالمٌ نبتكر ونحقق فيه اكتشافات علمية جديدة.
وأضاف النيادي في تعليق على مقطع فيديو له من داخل محطة الفضاء الدولية، نشره عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن "المحطة ليست فقط منزلا لروّاد الفضاء، بل هي مختبر دولي يعزّز فهمنا للكون ويدفع إمكانيات الاستكشاف البشري إلى أقصى الحدود".
وفي مقطع الفيديو قال النيادي، إنه منذ أكثر من 20 سنة والبشرية تقوم بتجارب على محطات الفضاء.. أنا في مختبر كولومبوس أعمل تجارب على المواد والسوائل وزراعة النباتات، وهذا من أجل مساعدتنا في الحياة اليومية على تطوير مواد بناء واستخدامها يوميا، وكذلك التعديل على النباتات لزيادة الإنتاج، والكثير من العلوم المفيدة للبشرية".
وتابع النيادي: "كرواد فضاء تقوم علينا تجارب ودراسات حول تأثير انعدام الجاذبية على الإنسان، ومدى خطورة السفر في الفضاء السحيق بالمستقبل".
وأضاف: "أنتم تعرفون أن هناك خطط للعودة إلى القمر والذهاب للمريخ للمرة الأولى.. نحن مواد للدراسة حول تأثير الجاذبية على هشاشة العظام وتحورات الـ "دي أن إيه"، وكذلك الأوعية الدموية وتغيراتها".
واختتم بالقول: "كانت الإمارات قد خطت الخطوة الأولى لها عام 2019 عندما وصل زميلنا هزاع المنصوري لهذا المكان.. واليوم نكمل المسيرة خلال 6 أشهر، وإن شاء الله خلال هذه الستة أشهر سأكون قد شاركت بالعديد من التجارب العلمية التي سأشارككم نتائجها خلال هذه الفترة.. مرة ثانية سعيد بوجودي معكم اليوم، وإن شاء الله أراكم بالمستقبل القريب شخصيًا.. شكرًا لكم".