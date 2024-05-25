أخطاء لنتائج "Google AI" تعرّض غوغل للسخرية
تعرضت "غوغل" للسخرية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ردود أداة "AI Overviews" للذكاء الاصطناعي "الكارثية".
وبدأت "غوغل" في تجربة أداة "AI Overviews" للذكاء الاصطناعي في نتائج البحث لعدد صغير من المستخدمين في المملكة المتحدة في شهر نيسان/أبريل الماضي.
وأطلقت الميزة لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة في معرض المطورين السنوي في منتصف شهر أيار/مايو الجاري.
وتعمل الأداة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخص لنتائج البحث، حتى لا يضطر المستخدمون إلى التمرير عبر قائمة طويلة من مواقع الويب للعثور على المعلومات التي يبحثون عنها.
وعلى الرغم من تحذير "غوغل" المستخدمين من أن هذه الميزة لا تزال تجريبية، ومع ذلك، فمن المرجح أن يتم استخدامها على نطاق واسع وموثوق به، لأن بحث "غوغل" يظل محرك البحث المفضل للكثيرين، ويمثل أكثر من 90% من السوق العالمية.
وأخبرت أداة "AI Overviews" التجريبية من "غوغل" بعض المستخدمين الذين يبحثون عن كيفية جعل الجبن يلتصق بالبيتزا بشكل أفضل، أنه يمكنهم استخدام غراء غير سام، كما قالت الردود التي أنشأتها الأداة أيضًا إن الجيولوجيين يوصون البشر بتناول صخرة واحدة يوميًا.
وبسبب تلك الإجابات، تعرضت "غوغل" للسخرية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن "غوغل" أصرت على أن الميزة تعمل بشكل جيد، وأن هذه أمثلة معزولة وغير شائعة للغاية، ولا تمثل تجارب معظم الناس.
وأشارت "غوغل" إلى أن الغالبية العظمى من النظرات العامة حول الذكاء الاصطناعي توفر معلومات عالية الجودة، مع روابط للتعمق أكثر على الويب، مبينة أنها اتخذت إجراءات حيث تم تحديد الانتهاكات وتعمل على تحسين أنظمتها.
ليست المرة الأولى
وما يسمى بالهلوسة الناجمة عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لا تمثل مشكلة بالنسبة لشركة "غوغل" فحسب، بل باعتبارها أكبر محرك بحث في العالم، فهي تخضع لمزيد من التدقيق.
وهي ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "غوغل" مشاكل مع الذكاء الاصطناعي، ففي شهر شباط/فبراير الماضي، اضطرت إلى إيقاف برنامج الدردشة الآلي "Gemini" مؤقتًا، والذي تعرض لانتقادات بسبب استجاباته الكارثية.
وسلطت غوغل الضوء على عمليات البحث، التي تم إجراؤها بشكل صحيح، ولم تتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها أقل متعة، مؤكدة ضرورة أن يكون بحث الذكاء الاصطناعي قادرًا على التعامل مع أي شيء يُطرح عليه.