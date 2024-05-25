أخطاء لنتائج "Google AI" تعرّض غوغل للسخرية

وتعمل الأداة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخص لنتائج البحث، حتى لا يضطر المستخدمون إلى التمرير عبر قائمة طويلة من مواقع الويب للعثور على المعلومات التي يبحثون عنها.

وعلى الرغم من تحذير "غوغل" المستخدمين من أن هذه الميزة لا تزال تجريبية، ومع ذلك، فمن المرجح أن يتم استخدامها على نطاق واسع وموثوق به، لأن بحث "غوغل" يظل محرك البحث المفضل للكثيرين، ويمثل أكثر من 90% من السوق العالمية.

وأخبرت أداة "AI Overviews" التجريبية من "غوغل" بعض المستخدمين الذين يبحثون عن كيفية جعل الجبن يلتصق بالبيتزا بشكل أفضل، أنه يمكنهم استخدام غراء غير سام، كما قالت الردود التي أنشأتها الأداة أيضًا إن الجيولوجيين يوصون البشر بتناول صخرة واحدة يوميًا.