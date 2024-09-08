إنستغرام يطرح ميزات جديدة لتحرير الصور وإنشاء الملصقات

أطلقت منصة إنستغرام، في خطوة لتعزيز تجربة المستخدمين، ميزات جديدة تسمح بتحرير الصور وإنشاء الملصقات مباشرة من واجهة الرسائل المباشرة.

وتجعل هذه الأدوات الجديدة من السهل على المستخدمين تخصيص صورهم وإنشاء محتوى تفاعلي من دون الحاجة إلى مغادرة نافذة الدردشة.

وتعمل الشركة على بعض الميزات الجديدة التي ستضيفها إلى الرسائل المباشرة، على حين أن بعضها قد لا يكون جديدًا.

وتقول إنستغرام إنها ستجعل الوصول إليها أكثر سهولة من خلال السماح للأشخاص باستخدامها من دون الحاجة إلى مغادرة واجهة المراسلة.

وصول مباشر إلى صانع الملصقات

وفقًا لتقرير حديث، سيتمكن مستخدمو إنستغرام الآن من الوصول إلى صانع الملصقات من واجهة الرسائل المباشرة، ما يسمح لهم باستخدام صورة من المكتبة لإنشاء ملصق رد فعل، وهذا مشابه لما قدمه واتساب في وقت سابق من هذا العام.

ويمكن لمستخدمي إنستغرام أيضًا إضافة ملصقات أو الرسم فوق صورة قبل إرسالها إلى صديق، مع العلم أنه حتى الآن، لا يتمكن المستخدمون من فعل ذلك إلا من خلال التوجه إلى مؤلف القصص وحفظ الصورة على أجهزتهم ثم إرسالها رسالةً.

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ملاحظات أعياد ميلادهم

وقدمت إنستغرام ميزة أخرى تتيح للمستخدمين إنشاء ملاحظة في أعياد ميلادهم، وبنقر متابعيك على هذه الملاحظة، سيشاهدون تأثير كعكة حلوى مع رسوم متحركة من القصاصات الورقية على الشاشة.

كذلك أضافت "ميتا" بعض سمات الدردشة الجديدة مثل "Fall" و"Sabrina Carpenter"، وقبل بضعة أيام، أطلقت إنستغرام ميزة جديدة تهدف إلى زيادة المشاركة من خلال السماح للمستخدمين بترك تعليقات على القصص.

أما في الشهر الماضي، كانت منصة التواصل الاجتماعي تختبر تخطيطًا جديدًا للملف الشخصي بعيدًا عن الكلاسيكية، وأضافت خيارًا يتيح إضافة أغنية إلى صفحة الملف الشخصي للمستخدم.