"ماك بوك إير".. أحدث ابتكارات أبل في مجال الكمبيوتر المحمول

أجهزة الكمبيوتر الشخصي

عمدت أبل أيضا إلى تحديث جهاز الكمبيوتر الشخصي "ماك استوديو" الخاص بها، قائلة إن شريحة "ألترا إم2" الجديدة يمكنها معالجة برامج الذكاء الصناعي التي لا تملك الرقائق المنافسة ذاكرة كافية للتعامل معها.

قدمت أبل أيضا إصدارا جديدا من "ماك برو"، أعلى أجهزتها للكمبيوتر الشخصي أداءً، والذي زودته أيضا بشريحة (ألترا إم2) ويبدأ سعره من 6999 دولارا.

وشريحة "ألترا إم2" هي بالأساس عبارة عن شريحتين مدمجتين من كبرى شرائح "إم2" التي تنتجها أبل، وهو أسلوب اتبعته أبل لتعزيز أداء رقائق "إم1" الخاصة بها.

وحتى اليوم الاثنين، كان (ماك برو) هو آخر كمبيوتر في تشكيلة أبل لا يزال يستخدم شرائح إنتل.