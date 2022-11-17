"نتفليكس" تطرح ميزة جديدة لطرد "المتطفلين" حال نسيان الحسابات مفتوحة

طرحت شركة نتفليكس للمحتوى المرئي ميزة جديدة تساهم في طرد المتطفلين على الحسابات الخاصة بالمستخدمين، وحرمانهم من استغلالها حال نسيان الحسابات مفتوحة دون الخروج منها.

وتسمى الميزة "إدارة الوصول والأجهزة"، وهي خاصية جديدة في إعدادات الحساب تُتيح للأعضاء سهولة عرض الأجهزة التي تبثّ من حساباتهم مؤخرًا وإمكانية الخروج من أجهزة معينة بنقرة واحدة، بحسب نتفليكس.

وبررت الشركة الدافع وراء الميزة إلى أن الكثير من مشتركيها سيكونون في إجازة أو في حالة سفر، ويعد تسجيل الدخول إلى الحساب أثناء الإقامة في أحد الفنادق أو حتى في منزل صديق أمرًا سهلاً وبديهيًا، ولكن قد ينسى الأعضاء أحيانًا تسجيل الخروج.

وأوضحت الشركة أن هذه الخاصية المطلوبة بشدة لمساعدة الأعضاء في إدارة حساباتهم بأمان متوفرة الآن على الويب والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS وأندرويد لجميع الأعضاء حول العالم.

وحسب طبيعة هذه الميزة، فإنه أصبح أخيرًا بإمكان المستخدم حظر أي طرف من دخول الحساب دون الحاجة إلى تغيير كلمة المرور الخاصة بالمشترك.

وقال مسؤول في الشركة إن هذه القدرة كانت "ميزة مطلوبة كثيرًا" بين المشتركين، الذين ربما سمحوا لشريك سابق بتسجيل الدخول إلى حسابهم قبل الانفصال.

وبعد أن يختار المشترك "تسجيل الخروج" على جهاز غير مألوف، توصي نتفليكس بتغيير كلمة المرور للحصول على أمان إضافي، لكن هذه الخطوة ليست إلزامية.

وتعد ميزة "إدارة الوصول والأجهزة" جزءًا من خطة نتفليكس الأكبر لمنع المستخدمين من مشاركة الحسابات، بدلاً من دفع 15.49 دولارًا شهريًا لكل شخص مقابل المستوى القياسي.

وتعتبر مشاركة كلمة المرور انتهاكًا للقواعد، لكن نتفليكس تقدر أن هناك أكثر من 100 مليون أسرة لا تدفع حول العالم و30 مليونًا في الولايات المتحدة وكندا وحدهما، وهذا يكلف عملاق البث حوالي 6 مليارات دولار سنويًا.

واتخذت الشركة خطوات "لقمع المستقلين" في أمريكا الجنوبية من خلال فرض رسوم إضافية على العملاء بقيمة 3 دولارات إذا تم الوصول إلى حساب خارج العنوان المحدد.

ووصفت نتفليكس الفكرة الجديدة بأنها طريقة "مدروسة" لحل مشكلة مشاركة الحساب التي ابتليت بها لسنوات.

وقالت في إعلانها في أكتوبر: "لقد توصلنا إلى نهج مدروس لتحقيق الدخل من مشاركة الحسابات، وسنبدأ في طرح هذا على نطاق أوسع بدءًا من أوائل عام 2023".