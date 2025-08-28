طال انتظاره.. غوغل تطلق "الوضع الداكن الموسع" لتطبيقات آندرويد

أعلنت غوغل عن إطلاق ميزة جديدة باسم "الوضع الداكن الموسع"، تتيح تفعيل النمط الداكن حتى في التطبيقات التي لا تدعم هذا الوضع في بنيتها البرمجية.

مشكلة عمرها سنوات

تم إطلاق الإصدار التجريبي الأول من آندرويد 16 QPR2 منذ أيام، مما مكّن من معاينة بعض الميزات القادمة إلى هواتف آندرويد في الإصدار المستقر المتوقع طرحه في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومن بين الميزات الجديدة اللافتة التي كشفت عنها "غوغل" ما يعرف بـ "الوضع الداكن الموسع"، الذي يجبر عند تفعيله جميع التطبيقات على استخدامه، بما في ذلك تلك التي لم يوفّر مطوروها هذه الخاصية بشكل يدوي.

يُذكر أن نظام آندرويد قد قدّم منذ الإصدار العاشر وضعًا داكنًا على مستوى النظام، بحيث يظهر المساحات الفارغة في العديد من التطبيقات باللون الأسود أو الرمادي الداكن. إلا أن الأمر كان يتطلب من مطوري التطبيقات، حتى الآن، إنشاء واجهات ذات وضع داكن يدويًا لتطبيقاتهم.



الوضع الداكن الموسع

يعمل هذا الوضع عن طريق عكس ألوان الخلفية والنص في معظم التطبيقات، بحيث يصبح النص الأسود على خلفية بيضاء نصًا أبيض على خلفية سوداء.

وهذه الطريقة تلغي حاجة مطوري التطبيقات إلى أي إجراء لتفعيل هذه الميزة. بمعنى آخر، إذا اكتشف نظام آندرويد أن التطبيق لا يحتوي على وضع داكن مخصص، فإنه يغيّر تلقائيًا طريقة عرض عناصر معينة لإنشاء وضع داكن مخصص.

ومع ذلك، لن تتأثر التطبيقات المزودة بخاصية الوضع الداكن، بما في ذلك الألعاب، بالوضع الداكن الموسع الجديد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أغلب التطبيقات تعمل بشكل جيد مع تفعيل "الوضع الداكن الموسع" الجديد. مع ذلك، ونظرًا لاحتمالية حدوث خلل بصري أو صعوبة قراءة النصوص في واجهة معكوسة تلقائيًا، توصي غوغل مطوري التطبيقات بإنشاء سمات داكنة أصلية لتطبيقاتهم.

طريقة التفعيل

لتفعيل ميزة "الوضع الداكن الموسع" على الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد 16 التجريبي، افتح إعدادات هاتفك وانقر على "العرض واللمس" وضمن "الخيارات"، حدد "موسع". وهذا كل شيء. فالآن سيتم تلقائيًا عكس ألوان الخلفية والنصوص في معظم التطبيقات على جهازك التي لا تحتوي على واجهات داكنة مخصصة لإنشاء سمة داكنة. وإذا كنت ترغب في الحصول على الإصدار التجريبي الأول من آندرويد 16 QPR2 لتجربة المظهر الداكن الموسع، يجب أن تزور موقع غوغل التجريبي الخاص بنظام آندرويد واتباع التعليمات للحصول على تحديث لاسلكي لأحدث إصدار تجريبي.