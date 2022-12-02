ابتكار ذكاء اصطناعي يتنبأ بالجروح المزمنة ويتيح علاجها مبكرا

ابتكر باحثون أستراليون ذكاء اصطناعيا يستند على التصوير الحراري يمكنه الكشف عن الجروح المزمنة التي يصعب شفاؤها، ومنح الجهات التمريضية القدرة على تحديد طبيعتها خلال التقييم الأول في منزل المريض.

ويعتمد أحدث ابتكار للباحثين في جامعة RMIT الأسترالية ومعهد "بولتون كلارك" للأبحاث على مشروعهم الذي عملوا عليه لمدة عام، والذي مكّنهم من تحديد تقرحات الساق المزمنة بحلول الأسبوع الثاني بعد التقييم الأساسي.

ويقول الفريق، إن أحدث نتائجهم المنشورة تسمح بتحديد هذه الجروح قبل أسبوع وتمثل قفزة كبيرة إلى الأمام، وفق ما أورده موقع sciencedaily العلمي.

وقال كبير الباحثين البروفيسور دينيش كومار، إن أحدث دراساتهم السريرية، التي نُشرت في دورية Nature Journal Scientific Reports ، تقدم نظامًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بكيفية شفاء قرح الساق بناءً على الصور الحرارية من التقييم الأول.

وأضاف كومار، وهو من كلية الهندسة بالجامعة الملكية: "إن عملنا الجديد الذي يحدد جروح الساق المزمنة خلال الزيارة الأولى هو أول إنجاز في العالم، وهذا يعني أن العلاج المتخصص لقرحة الساق بطيئة الشفاء يمكن أن يبدأ قبل أربعة أسابيع من المعيار الذهبي الحالي".