استخدامات مفيدة لمنفذ USB-C في جهاز آيباد

لسنوات، كان السؤال الأول الذي يطرحه الناس حول جهاز آيباد هو: هل يمكنه حقًا أن يُغني عن جهاز ماك؟ وكانت الإجابة دائمًا: لا، ليس تمامًا، فهو كبير جدًا ولا يمكنه القيام بمهام آيفون ولا مهام ماك.

لكن لحسن الحظ، سيقدم نظام iPadOS 26 عددًا من الميزات الرئيسة التي كان المستخدمون يتوقون إليها منذ إطلاق جهاز آيباد، مثل إدارة النوافذ التي تشبه الكمبيوتر وتطبيق ملفات أفضل وتشغيل مهام في الخلفية دون الحاجة إلى فتح التطبيقات، والقائمة تطول.

استخدامات منفذ USB-C

عندما يفكر الناس في أكثر ملحقات iPad فائدةً التي يمكنك شراؤها، فغالبًا ما يتلخص الأمر في لوحة مفاتيح قابلة للتوصيل، وقلم Apple Pencil للرسم، وربما بنك طاقة للحفاظ على شحنه.

وستكون هذه الملحقات ضروريةً بالتأكيد بمجرد إصدار iPadOS 26، ولكن منفذ USB-C يمكنه القيام بأكثر من ذلك بكثير. لذلك، سنلقي نظرة على خمسة استخدامات لمنفذ USB-C في جهاز آيباد ربما لم تكن على دراية بها.

التوصيل بموزع لا يهم ما يمكن أن يفعله منفذ USB-C في جهاز آيباد إذا كنت لا تستطيع سوى توصيل جهاز واحد في كل مرة، أو لا تستطيع توصيل ما تحتاجه.

وتتطلب بطاقات MicroSD، ومنافذ Ethernet، ومنافذ سماعات الرأس، ومنافذ USB-A موزع USB-C. ولحسن الحظ تدعم أبل هذه المنافذ لكنها لا تبيع إصدارًا خاصًا بها. لذلك، فإن أي موزع يدعم iPad متاح لك.

يدعم جهاز آيباد أجهزة التخزين الخارجية مثل عصا التحكم ومحركات الأقراص الصلبة المحمولة. لذا يمكنك تجنب تكاليف ترقية سعة التخزين الباهظة من أبل، وشراء طراز أساسي، والاستفادة من التوفير في محرك أقراص SSD كبير السعة يعمل مع منفذ USB-C.

شاشة خارجية

تدعم أجهزة آيباد أيضًا شاشات خارجية. ويستطيع جهاز iPad mini ذو المواصفات المتوسطة عرض دقة 4K، بينما تدعم الأجيال الأحدث من أجهزة Pro وAir دقة تصل إلى 6K على شاشة Pro Display XDR. وقد يجعل هذا الدمج جهاز آيباد منافسًا قويًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

شحن أجهزة أخرى

من الميزات التي تحظى بها طرازات آيباد باستمرار عمر البطارية الطويل. فحتى جهاز iPad Pro M4 فائق النحافة يمكنه تشغيل الشاشة لمدة 10 ساعات تقريبًا. قد تكون هذه بطارية أكثر مما تحتاجه لجهاز لا يُستخدم كثيرًا مثل هاتفك، خاصةً أثناء السفر.

ولعل إحدى الميزات الأقل شهرة في آيباد هي قدرته على الشحن العكسي. ويكمن التحدي هنا في اختيار الكابل المناسب. على الرغم من روعة معيار USB-C، إلا أن كابلات USB-C ليست متشابهة. لذا تأكد من أن الكابل مناسب لوظيفة الشحن.