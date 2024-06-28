هل تستخدم أبل بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها؟
بعد إعلان شركة أبل في مؤتمر المطورين العالمي 2024 أنها ستضيف الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها بالشراكة مع OpenAI صانع ChatGPT، أثار الأمر العديد من الأسئلة حول كيفية عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها أبل وحفاظها على بيانات المستخدمين.
فهل أصبحت المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لشركة أبل التي جعلت من الأمن والخصوصية سمة مميزة لعلامتها التجارية؟.
تأكيد أبل
لم تظهر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أبل من العدم، بحيث إنه تمامًا مثل النماذج التي تقدمها الشركات الأخرى، يجب تدريب هذه النماذج أيضًا، ويثير هذا الأمر تساؤلات حول طريقة استخدام البيانات.
لكن في وثيقة فنية، قالت شركة أبل إن نماذجها مدربة على البيانات المرخصة، بما في ذلك تلك المختارة لتعزيز ميزات محددة.
وأضافت الشركة أنها لا تستخدم أبدًا البيانات الشخصية الخاصة لمستخدميها أو تفاعلاتهم عند تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وأوضحت أنها تطبق مرشحات لإزالة معلومات التعريف الشخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان المتاحة للجمهور على الإنترنت.
ومع ذلك، لم تذكر شركة أبل ما هي المعلومات التي استخدمتها لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وما إذا كانت مشابهة إلى حد ما لشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى، والتي واجه قسم منها دعاوى قضائية تتعلق بخرق حقوق الطبع والنشر وأثارت جدلاً حول ما إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي تستفيد بشكل غير عادل من بيانات الآخرين.
استغلال مواقع الويب
إذا كانت أبل لا تستخدم بيانات المستخدمين لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها، من أين تأتي إذًا بالبيانات لتقوم بذلك؟ فمثل OpenAI وGoogle، تنتشر معلومات أن أبل تقوم باستغلال الويب لبناء وتدريب نماذجها، متبنية نفس النهج المتمثل في افتراض أن هذا أمر لا بأس به ما لم يقم مالكو مواقع الويب بإلغاء الاشتراك بشكل صريح.
مع العلم أن برنامج Applebot، الذي يستخرج معلومات الويب، يقوم بذلك منذ سنوات، للمساعدة في تدريب Siri وإظهار اقتراحات Spotlight خارج أجهزتك.
ويتم الآن استخدام Applebot أيضًا لتدريب Apple Intelligence.