هل تستخدم أبل بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها؟

تأكيد أبل

لم تظهر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أبل من العدم، بحيث إنه تمامًا مثل النماذج التي تقدمها الشركات الأخرى، يجب تدريب هذه النماذج أيضًا، ويثير هذا الأمر تساؤلات حول طريقة استخدام البيانات.

لكن في وثيقة فنية، قالت شركة أبل إن نماذجها مدربة على البيانات المرخصة، بما في ذلك تلك المختارة لتعزيز ميزات محددة.