عطل يضرب خدمة "آزور" من مايكروسوفت

شركة مايكروسوفتالمصدر: shutterstock
06 سبتمبر 2025، 10:46 م

قالت شركة مايكروسوفت، يوم السبت، إن مستخدمي خدمة "آزور" قد يواجهون زيادة في زمن الوصول؛ بسبب عدة انقطاعات في ألياف ضوئية تحت الماء في البحر.

وأضافت الشركة في تحديث لها بشأن خدمة "أزور"، أن الانقطاعات قد تزيد في حركة البيانات العابرة عبر الشرق الأوسط التي تبدأ أو تنتهي في مناطق آسيا أو أوروبا.

وقالت: "قد يستغرق إصلاح انقطاعات الألياف تحت الماء وقتاً؛ لذلك سنواصل مراقبة مسارات التوجيه وإعادتها للتوازن وتحسينها لتقليل تأثير ذلك على العملاء في هذه الأثناء. سنواصل تقديم تحديثات يومية، أو في وقت أقرب إذا تغيرت الظروف".

ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت "آزور"، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد "أمازون ويب سيرفيسز"، بإعادة توجيه الخدمات عبر مسارات بديلة، مما أدى إلى زمن وصول أطول من المعتاد.

