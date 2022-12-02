شركة تطور ألعاب فيديو لتعزيز القدرات العقلية للكلاب المسنة

طورت شركة Joipaw ، وهي شركة ناشئة مقرها هونغ كونغ، سلسلة من ألعاب الفيديو التي تعمل باللمس مصممة للحفاظ على نشاط أدمغة الكلاب.

ويتضمن ذلك لعبة بأسلوب whack-a-mole، حيث يمكن للكلب النقر عليها باستخدام أنفه، واختبار العد حيث يختار أي جانب من الشاشة يحتوي على المزيد من الفقاعات.

وتأتي منصة الألعاب المخصصة للكلاب تلك أيضًا بكاميرا وميكروفون لطمأنة أصحاب الكلاب القلقين بشأن مراقبة حيوانهم الأليف عندما يكونون خارج المنزل.

ويأمل مؤسسو الشركة أن تجلب ألعاب الفيديو المزيد من التحفيز على المدى الطويل للكلاب، ويمكن أن تساعد في درء نوع من الخرف المعروف باسم الخلل المعرفي للكلاب.

ولا تزال الألعاب الخاصة بالكلاب في مرحلة تطوير النموذج الأولي، ولكنها مصممة لتلعب على شاشة تعمل باللمس مقاومة للعق، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.