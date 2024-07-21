من الواضح أن غوغل في مهمة لجعل أندرويد يشبه آيفون أكثر من أي وقت مضى.

فلقد رأينا العديد من إعلانات الميزات الشبيهة بجهاز آيفون في الأشهر الأخيرة، بينما يعد نظام التشغيل أندرويد 15 بالمجموعة الأكثر اكتمالاً من تحديثات الخصوصية والأمان في إصدار واحد.

سلامة التطبيقات وأمنها

إحدى ساحات القتال التي يعمل فيها أندرويد هي سلامة التطبيقات وأمنها، وعلى الرغم من جهودها، يبدو أن غوغل لا تستطيع إبقاء تطبيقات Play Store الخطيرة بعيدًا من المستخدمين.

وعلى الرغم من أن Google Play Protect يقوم بعمل رائع في الحفاظ على أمان العديد من المستخدمين، إلا أن التهديد يزداد سوءًا.

ويبدو الآن أن غوغل أصبحت أكثر جدية فيما يتعلق بالتخلص من هذه المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد.

ويعمل نظام التشغيل أندرويد 15 على إمكانية الكشف المباشر عن التهديدات باستخدام الذكاء الاصطناعي على الجهاز لتحليل الإشارات السلوكية المتعلقة باستخدام الأذونات والتفاعلات الحساسة مع التطبيقات والخدمات الأخرى، والإبلاغ بسرعة عن المخالفين، إلا أن ذلك لا يعالج المشكلة التي وصل إليها متجر Play في المقام الأول.

الحذف الجماعي للتطبيقات

يبدو أن الحذف الجماعي الوشيك للتطبيقات من متجر Play Store هو الخطوة التالية التي ستقوم بها غوغل.

فاعتبارًا من 31 أغسطس، ستشمل أنواع التطبيقات التي تستهدفها غوغل تلك التي ليست لها وظائف خاصة، على سبيل المثال، تطبيقات النصوص فقط أو ملفات PDF، والتطبيقات ذات المحتوى القليل جدًا، والتي لا توفر تجربة مستخدم جذابة، على سبيل المثال، التطبيقات المصممة بحيث لا تفعل شيئًا، أو ليس لها أي وظيفة، ويوجد الملايين منها حرفيًا.

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فقد رأينا العديد من الأمثلة الحديثة لتطبيقات فارغة، ولكنها تبدو غير ضارة تصل إلى متجر Play Store ثم يتم استخدامها إما كقناة مرور لتطبيقات أخرى مليئة بالبرامج الضارة، أو كشراك خداعية شريرة.

خطوة ذكية

خطوة غوغل هذه ذكية جدًا، حيث إنها تعمل على زيادة الجودة في متجر Play Store. وهناك توقعات متزايدة بأن هذا سيؤثر على بعض التطبيقات الشائعة التي تم تثبيتها ملايين المرات، كما أن بعض التطبيقات الشرعية ذات علامة الجودة المنخفضة ستفشل أيضًا في تحقيق النجاح.

أما بالنسبة للمطورين، تحذر غوغل من أن التطبيقات يجب أن توفر تجربة مستخدم مستقرة وسريعة الاستجابة وجذابة. فالتطبيقات التي تتعطل، والتي لا تتمتع بالدرجة الأساسية من المنفعة الكافية، أو تفتقر إلى المحتوى الجذاب، أو تعرض سلوكًا آخر لا يتوافق مع تجربة المستخدم الجذابة سيتم حذفها.

هذه ليست التغييرات الوحيدة التي تدخل حيز التنفيذ على متجر Play Store مع وضع الأمان المعزز في الاعتبار.

وتتضمن تغييرات سياسة غوغل منعًا محكمًا للبرامج الضارة، بما في ذلك إلزام المطورين بإزالة التعليمات البرمجية الخارجية من مقدمي الخدمات المعروفين بترويج البرامج الضارة، بالإضافة إلى سن قواعد جديدة بشأن منع برامج التجسس والاحتيال من شق طريقها إلى متجر بلاي.

وتقول غوغل إن ذلك لا ينبغي أن يشكل أي مفاجأة للمطورين، وأمامهم ستة أسابيع لتقييم ما إذا كانوا يمتثلون أم لا.

فقد ولت منذ زمن طويل الأيام التي كانت تشجع فيها غوغل متاجر الطرف الثالث والمستخدمين على تحميل التطبيقات بغض النظر عن الأصل.

من هنا، نحن نقترب بسرعة من أن يصبح Play Store أقرب إلى التشبيه بمتجر أبل من ناحية أمان وسلامة التطبيقات.

ومن المتوقع أن تُحْذَف مئات الآلاف من التطبيقات التي لا تستوفي شروط الجودة في وقت قريب جدًا.