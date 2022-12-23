خبراء يكشفون أن برج بيزا المائل "لم يعد مائلاً"
يزور آلاف السياح برج بيزا المائل في إيطاليا كل عام من أجل التقاط الصور الفكاهية التي تتناسب مع الميل الحاصل للبرج، إلا أن هذا الميل كان مصدر قلق للمهندسين والمؤرخين لعقود.
ولحسن الحظ، كشف استطلاع حديث أن برج بيزا المائل في إيطاليا يتحرك بثبات في وضع مستقيم بفضل أعمال الاستقرار، خلال السنوات الأخيرة.
وقام مشروع تثبيت مدته 11 عامًا بتخفيض انحراف البرج بمقدار 15 بوصة في عام 2001، وفي 21 عامًا منذ ذلك الحين، قام البرج بتقويم نفسه بمقدار 1.6 بوصة أخرى (4 سم).
البيانات الأخيرة جاءت نتيجة دراسة مولتها مؤسسة Opera Primaziale della Pisana (OPA) حيث أراد الخبراء معرفة ما إذا كانت توقعاتهم صحيحة.
وفي حين تم تقليل الميل، إلا أن البرج ما يزال يتأرجح بمتوسط 0.02 بوصة (0.5 ملم) سنويًا، وفقًا لأحد خبراء التقنيات الجيوتقنية بجامعة بيزا، الذي أكد أن وضع البرج أفضل من المتوقع.
بدوره، قال متحدث باسم (OPA) لوكالة إيطالية: "بالنظر إلى أنه مريض يبلغ من العمر 850 عامًا مع ميل يبلغ حوالي 5 أمتار وهبوط يزيد عن 3 أمتار، فإن الحالة الصحية لبرج بيزا المائل ممتازة".
وتمكن البرج الذي يعود إلى العصور الوسطى، وهو رمز لقوة جمهورية بيزا البحرية في تلك العصور، من البقاء على قيد الحياة، دون أن يتضرر، رغم أن 4 زلازل قوية على الأقل ضربت المنطقة منذ عام 1280.
ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أن نعومة تربة أساس البرج، التي كانت في الأصل مسؤولة عن هزالها، هي التي تحميها من الهزات العنيفة.