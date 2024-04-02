أفضل 10 تطبيقات رمضانية تحمي الخصوصية في 2024

هناك العديد من التطبيقات المخصصة لشهر رمضان المُبارك، التي يستخدمها المسلمون لمتابعة صلواتهم وعباداتهم وتحديد القبلة وإدارة أوقات صيامهم بشكل أكثر فاعلية، لكن العديد منها يجمع أيضًا بيانات كبيرة عن المستخدمين.

Zabihah

يعد تطبيق "Zabihah" خيارًا رائعًا للعثور على المطاعم والأسواق الحلال على مدار العام، ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص خلال شهر رمضان.

وبمجرد فتح صفحة المطعم، يمكنك تصفح تقييمات المستخدمين، أو حتى ترك تعليقاتك الخاصة.