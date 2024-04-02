أفضل 10 تطبيقات رمضانية تحمي الخصوصية في 2024
هناك العديد من التطبيقات المخصصة لشهر رمضان المُبارك، التي يستخدمها المسلمون لمتابعة صلواتهم وعباداتهم وتحديد القبلة وإدارة أوقات صيامهم بشكل أكثر فاعلية، لكن العديد منها يجمع أيضًا بيانات كبيرة عن المستخدمين.
Zabihah
يعد تطبيق "Zabihah" خيارًا رائعًا للعثور على المطاعم والأسواق الحلال على مدار العام، ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص خلال شهر رمضان.
وبمجرد فتح صفحة المطعم، يمكنك تصفح تقييمات المستخدمين، أو حتى ترك تعليقاتك الخاصة.
ويمكن لأصحاب المطاعم أيضًا استخدام التطبيق للتعليق على التقييمات والتفاعل مع مجتمعهم المحلي. كذلك يساعدك في العثور على أماكن للصلاة قريبة.
ومن أجل العمل بشكل صحيح، يقوم التطبيق بجمع بيانات الموقع، ويمكنك أيضًا إدخال الموقع يدويًا، وعنوان البريد الإلكتروني واسمك الأول والأخير.
Muslim Pro
يحتوي تطبيق "Muslim Pro" على معلومات مفيدة حول أوقات الصلاة ومحتوى مخصص للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وخلال شهر رمضان، من أوقات الصيام إلى التذكير بالصلاة.
ويمكن للتطبيق مساعدتك على التواصل مع الآخرين، وعندما تبدأ في استخدامه، سيتعين عليك إدخال موقعك للحصول على أوقات الصلاة الدقيقة.
ويمكنك استخدام التطبيق لقراءة القرآن أو المقالات الإسلامية الأخرى، ومشاهدة المحتوى الإسلامي، وحتى الحصول على الإلهام اليومي، وهو أمر قد يكون مهمًا بشكل خاص خلال شهر رمضان.
ويحتوي التطبيق أيضًا على أداة للبحث عن المساجد، ويتيح لك تصفح الأماكن الحلال في بعض المناطق.
ورغم توفير ميزات مذهلة لجميع المسلمين، إلا أن هذا التطبيق يقوم بجمع معلومات بيانات الموقع والمعلومات الشخصية لاستهداف الإعلانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط.
Quran.com
يساعد "Quran.com" العديد من المسلمين خلال شهر رمضان على التعمق في دراستهم للقرآن. ولهذا السبب تحظى تطبيقات مثل "Quran.com" باهتمام أكبر خلال الشهر الكريم، لأنها رائعة لمساعدة المؤمنين في الوصول إلى الآيات التي يريدون قراءتها أو تلاوتها أو حفظها.
لا تحتاج إلى هاتف لاستخدام تطبيق "Quran.com"؛ إذ يمكنك فقط الذهاب إلى الموقع الإلكتروني من أي متصفح وقراءة القرآن كاملاً بالسرعة التي تناسبك، ومن أجل مزيد من الراحة، يمكن تنزيل التطبيق على "أندرويد" و"iOS".
على صعيد البيانات، لا يقوم تطبيق "Quran.com" بجمع أي معلومات شخصية من أي نوع، وتنص سياسة البيانات الخاصة به على ما يلي: "هذا المشروع تديره مجموعة من المسلمين الذين يقومون بهذا العمل في سبيل الله. نحن لا نقدم لك إعلانات، لذلك لا نحتاج إلى تتبعك أو استخدام بياناتك الشخصية لتزويدك بإعلانات أفضل لزيادة إيراداتنا. نحن لا نجمع أي معلومات شخصية".
"Verify Halal"
يعتبر تطبيق "Verify Halal" مفيدا للتعرف على العلامات التجارية والمنتجات الحلال والأحداث الإسلامية التي تجري من حولك، وهذا هو جوهر وظائفه، لكنه يتضمن أيضًا تذكيرا بأوقات الصلاة، ومكتشف القبلة والمساجد، والتقويم الهجري، والمزيد.
والأفضل من ذلك كله، أنه صديق للخصوصية إلى حد كبير. وحتى يعمل هذا التطبيق، يتطلب التحقق من بيانات الموقع ومعرف الجهاز ومعلومات شخصية والصور ومقاطع الفيديو.
"Pillars Prayer"
يعد تطبيق "Pillars Prayer" من أفضل التطبيقات للمسلمين خلال شهر رمضان وبعده؛ إذ يحتوي على الكثير من الميزات المفيدة، بما في ذلك أوقات الصلاة، والإشعارات الصوتية للصلاة وبوصلة للعثور على القبلة والمزيد.
كما يحتوي أيضًا على بعض أفضل سياسات الخصوصية في هذه القائمة بأكملها، وعندما تقوم بالتسجيل في هذا التطبيق ستحتاج إلى منحه بعض الأذونات، مثل الوصول إلى بيانات الموقع أو القدرة على إرسال الإشعارات ومعلومات النشاط الشخصي.
"Qibla Compass"
يعتبر تطبيق "Qibla Compass" خفيف الوزن يمكنك استخدامه للعثور على القبلة، ويستخدم موقعك ونظام تحديد المواقع لتوجيهك في الاتجاه الصحيح.
ويحتوي التطبيق أيضًا على محدد موقع المساجد، وتلاوة أسماء الله الحسنى الـ 99، وتقويمًا، ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص خلال الشهر الكريم، ويقوم هذا التطبيق بجمع بيانات الموقع ومعلومات شخصية وبيانات استخدام الجهاز.
"Quran Reader"
تطبيق "Quran Reader" على "iOS" شائع جدًا لقراءة القرآن؛ إذ إنه ذو تصميم جميل وسياسة خصوصية لائقة أيضًا، والأهم من ذلك أنه لا يعرض أي إعلانات، ولا يجمع أي بيانات.
"Tarteel"
تطبيق "Tarteel" هو رفيق قرآني مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعدك على حفظ القرآن من خلال قراءة المقاطع ببطء ثم السماح لك بتكرارها.
والميزة الأكبر في التطبيق أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم ما تقوله وتصحيح أخطاء النطق الخاصة بك.
يحتوي "ترتيل" أيضًا على أداة تتبع تقدمك في القرآن والإنجازات لتسليط الضوء على جهودك، كما يقوم بجمع معلومات الحساب الشخصي وتفاصيل النشاط والتفضيلات والمواقع التي تزورها.
"Muslim: Ramadan Calendar, Azan"
يعدّ تطبيق "Muslim: Ramadan Calendar, Azan" جذابا لشهر رمضان، يساعدك على متابعة الصلاة وقراءة القرآن وأوقات الصلاة لموقعك، ومكتشف القبلة والمساجد، وعداد الأذكار، وتلاوة أسماء الله الحسنى الـ 99.
إذا قمت بتصفح التعليقات الخاصة به، سترى أيضًا أنه يُوصف بأنه أحد أكثر أدوات تحديد القبلة دقة. لذلك، ليس من المستغرب أن الكثير من المسلمين يحبون هذا التطبيق الذي يجمع العديد من البيانات التي تتضمن الموقع وتتبع استخدام الإعلانات ومعلومات شخصية.
Dhikr & Dua
"Dhikr & Dua" هو تطبيق شائع يضم أكثر من 400 من الأذكار والأدعية لمساعدة المسلمين على تعزيز صلواتهم. ويحتوي التطبيق أيضًا على مقالات تستكشف جوانب مختلفة من الإسلام وخيار ضبط تذكير بالصلاة، كما أنه لا يجمع أي بيانات كي يعمل بالشكل المناسب.