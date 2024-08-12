تقطعت السبل باثنين من رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا في محطة الفضاء الدولية (ISS)؛ بسبب مشاكل في مركبتهم الفضائية، وهي مركبة بوينغ ستارلاينر.

وواجهت المركبة الفضائية مشاكل في أجهزة الدفع الخاصة بها، مما أدى إلى مخاوف بشأن قدرتها على العودة بأمان إلى الأرض، ويعمل المهندسون على فهم المشاكل وحلها، ولكن يبدو أن العودة الفورية لرواد الفضاء "غير محتملة".

وإذا عادت المركبة الفضائية "ستارلاينر" بدون رواد الفضاء، فإن "ناسا" تخطط لإرسال مركبة فضائية من طراز "سبيس إكس كرو دراغون" لإعادتهم في عام 2025.

ويحقق رواد الفضاء أقصى استفادة من وقتهم على متن محطة الفضاء الدولية، إذ يساعدون في الصيانة والتجارب، وحتى التدريب الأولمبي.

وعلى الرغم من استعدادهم الجيد لهذه الحالات الطارئة، إلا أن الوضع يسلط الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها السفر إلى الفضاء.

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وفي ظل التحديات، فإن رواد الفضاء يتأقلمون بشكل جيد، ويقدمون مساهمات قيمة في عمليات المحطة، فهم يساعدون على مهام مثل تنظيم الإمدادات، وإصلاح المعدات، وحتى إصلاح نظام إعادة تدوير البول في المحطة.

وفي حين أن بقاءهم عالقون في الفضاء ليس أمراً مثاليًّا، إلا أن رواد الفضاء معتادون على التعامل مع المواقف غير المتوقعة، والوضع الحالي هو شهادة على احترافية المشاركين في البعثات الفضائية ونجاح المحطة الفضائية.

وعلى الرغم من ندرة وقوع مثل هذه الحوادث، إلا أن مثل هذه الحوادث تعد بمثابة تذكير بالتعقيدات والمخاطر التي تنطوي عليها الرحلات الفضائية البشرية.

ولا تخلو هذه الحالة من حالات سابقة شبيهة، إذ يُظهر التاريخ حالات سابقة تقطعت فيها السبل برواد الفضاء في أثناء أداء مهمتهم.

ومع ذلك، وبفضل الخبرات والموارد المتاحة، تُبذل الجهود لضمان سلامة ورفاهية رواد الفضاء إلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وعلى الرغم من الشكوك والتحديات، ما يزال رواد الفضاء يركزون على مهامهم، ويواصلون المساهمة في نجاح المهمة.