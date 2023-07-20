ماذا تعرف عن أذونات تطبيقات أندرويد؟ وكيف تحمي نفسك من مخاطرها؟
يحتوي متجر "غوغل بلاي" على ضوابط صارمة لمحاولة ضمان أمان التطبيقات. ولكن من حين إلى آخر، قد تتخطى بعض التطبيقات الخطيرة هذه الضوابط لتستغل استخدام الأذونات بهدف إطلاق فيروس أو أي نوع آخر من البرامج الضارة على الهاتف.
ويمكن لهذه التطبيقات الوصول إلى صورك وبيانات هاتفك المحمول وحتى رسائلك الخاصة. وإذا كنت لا تعرف كيفية تغيير أذونات التطبيقات، فقد تكون معلوماتك الشخصية عرضة للخطر. كما أن الكثير من التطبيقات يستخدم أيضًا بيانات الخلفية للتأكد من تحديث محتواها في كل مرة تفتحها، ما يمكن أن يستنزف بطاريتك ويستنفد بيانات هاتفك المحمول بسرعة.
ما هي أذونات التطبيقات؟
تسمح الأذونات للتطبيقات بالوصول إلى أجزاء معينة من هاتفك مثل ملفات الوسائط، جهات الاتصال، الرسائل النصية، الكاميرا أو الميكروفون.
وتحتاج بعض التطبيقات إلى الوصول لهذه الميزات لتعمل بشكل صحيح. ولكن بسبب شروط الخصوصية، تحتاج التطبيقات عادةً إلى إذنك قبل القيام بذلك، وهنا لا بدّ من أنك لاحظت كيف تظهر على الشاشة طلبات الأذونات عند تثبيت أحد التطبيقات.
وإذا لم تمنحه إذناً، فلن يعمل جزء التطبيق الذي يحتاج إلى هذا الإذن، مثل تطبيق الصور الذي يحتاج للوصول إلى الكاميرا.
أنواع مختلفة من الأذونات
تحتاج التطبيقات إلى أذونات معينة للقيام بما صممت من أجله. على سبيل المثال، تحتاج تطبيقات المراسلة إلى الوصول إلى الميكروفون للسماح لك بإرسال رسائل صوتية، والكاميرا لإرسال الصور والفيديوهات. ولكن في بعض الأحيان، تطلب التطبيقات أذونات أكثر مما تحتاجه بالفعل، مما قد يساعدها في تتبعك واستهدافك بالإعلانات. وفي ما يلي أذونات التطبيقات الشائعة التي يجب الانتباه إليها:
أذونات الكاميرا: تمنح أذونات الكاميرا التطبيقات إمكانية الوصول إلى الكاميرا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو. ولكن إذا منحت تطبيقًا مشبوهًا إذن الوصول إلى الكاميرا، فقد يسجلك عندما لا تكون على دراية، أو قد يستخدم البيانات التي يلتقطها لأغراض شائنة.
أذونات الميكروفون: تسمح أذونات الميكروفون للتطبيقات بتسجيل الصوت لميزات مثل تسجيل الرسائل الصوتية. ولكن تم اكتشاف بعض التطبيقات الضارة وهي تسجل محادثات دون إذن المستخدمين.
أذونات إرسال رسائل نصية: تتيح لك أذونات تطبيق SMS إرسال رسائل نصية إلى أصدقائك في تطبيقات مراسلة مختلفة. ولكن هذا يعني أن هذه التطبيقات لديها أيضًا إمكانية الوصول إلى رسائلك، ويمكنها التنقيب عن البيانات لبيعها إلى وسطاء البيانات أو جهات خارجية أخرى.
أذونات التقويم: تسمح أذونات التقويم للتطبيقات بإضافة الأحداث ودعوات الوسائط الاجتماعية إلى التقويم الخاص بك. ولكن يمكن للتطبيقات أيضًا استخدام هذه المعلومات لتوصيف عاداتك، وتسجيل جهات اتصالك المقربة، وتتبع تفاصيلك الشخصية أو تفضيلاتك.
أذونات قائمة جهات الاتصال: تسمح أذونات قائمة جهات الاتصال للتطبيقات بالوصول إلى هذه القوائم الخاصة بك على الهاتف وعلى حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. وفي الأيدي الخطأ، يمكن استخدام هذه المعلومات في عمليات التصيد الإلكتروني الاحتيالي أو غيره من هجمات القرصنة عبر الهاتف.
أذونات استخدام ذاكرة التخزين: تسمح أذونات استخدام ذاكرة التخزين للتطبيقات بتنزيل المحتوى أو البيانات على هاتفك أو بطاقة SD مثل الألعاب والموسيقى والصور. ولكن مع هذا المستوى من الأذونات، من المحتمل أن ترى التطبيقات كل الصور التي قمت بتخزينها أو كل الموسيقى التي تستمع إليها.
أذونات مستشعر الجسم: تسمح أذونات تطبيق مستشعر الجسم لتطبيقات اللياقة بتتبع خطواتك ومعدل ضربات القلب، والوصول إلى البيانات الصحية الأخرى. ولكن أي تطبيق يمكنه الوصول إلى أجهزة استشعار الجسم يمكنه أيضًا جمع كل أنواع البيانات الصحية الشخصية وبيعها للمعلنين.
مخاطر على الخصوصية
بعدما ذكرنا أنواع الأذونات التي تطلبها التطبيقات، لا بدّ من أنك استنتجت أنه لا ينبغي منح التطبيقات إمكانية الوصول إلى بياناتك الشخصية ما لم تكن تثق بها حقاً.
فمن الناحية النظرية، تبدو أذونات التطبيق رائعة، ولكنها يمكن أن تجعل جهازك غير آمن أو تبطئ من سرعته إذا كان التطبيق يسيء التصرف.
كما يمكن لبعض الأذونات أن تستنزف موارد هاتفك، بينما يمكن لغيرها أن تمثل مخاطر تتعلق بالخصوصية، وحتى لو كنت تعتقد أنك لا تمنح إذناً إلا عند استخدام التطبيق، إلا أنك في الواقع تكون قد منحته إذناً للوصول إلى أجزاء معينة من هاتفك طوال الوقت.
وبما أنه من الصعب جداً معرفة ما يقوم به التطبيق مستفيداً من الأذونات على هاتفك، يجب هنا أن تحكّم المنطق. ويعني ذلك على سبيل المثال، أنه إذا طلب تطبيق الساعة إذن الوصول إلى الكاميرا أو جهات الاتصال، فيجب أن تشك في أمره، لأن هذه الأذونات ليست مرتبطة بطبيعة العمل الذي يقوم به.
كيفية تغيير أذونات التطبيق على أندرويد
مع وجود العديد من التطبيقات المشكوك فيها، من المهم معرفة كيفية تغيير أذونات تطبيق أندرويد للتحكم بالجهات التي يمكن أن تصل إلى هاتفك.
في هذا السياق، يسمح لك أندرويد بإلقاء نظرة على تطبيق معين وتغيير الأذونات التي يمتلكها، أو الاطلاع على جميع الأذونات الخاصة بك وتغيير التطبيقات التي يمكنها الوصول إليها. وذلك يتم عبر فتح الإعدادات والنقر فوق التطبيقات والإشعارات، واختيار التطبيق الذي تريد التحقق من أذوناته. بعد ذلك اضغط على الأذونات، وقم بتغيير الإذن من قائمة الخيارات.
وهنا يمكنك منح التطبيق إذناً طوال الوقت، أو فقط أثناء استخدام التطبيق، أو إجبار التطبيق على طلب الإذن في كل مرة، أو رفض الإذن تماماً. ويمكنك أيضًا استخدام تطبيق موثوق من طرف ثالث، يحرص على توفير الأمان لهاتفك بهدف إدارة الأذونات عنك.