ماذا تعرف عن أذونات تطبيقات أندرويد؟ وكيف تحمي نفسك من مخاطرها؟

تحتاج التطبيقات إلى أذونات معينة للقيام بما صممت من أجله. على سبيل المثال، تحتاج تطبيقات المراسلة إلى الوصول إلى الميكروفون للسماح لك بإرسال رسائل صوتية، والكاميرا لإرسال الصور والفيديوهات. ولكن في بعض الأحيان، تطلب التطبيقات أذونات أكثر مما تحتاجه بالفعل، مما قد يساعدها في تتبعك واستهدافك بالإعلانات. وفي ما يلي أذونات التطبيقات الشائعة التي يجب الانتباه إليها:

أذونات الكاميرا: تمنح أذونات الكاميرا التطبيقات إمكانية الوصول إلى الكاميرا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو. ولكن إذا منحت تطبيقًا مشبوهًا إذن الوصول إلى الكاميرا، فقد يسجلك عندما لا تكون على دراية، أو قد يستخدم البيانات التي يلتقطها لأغراض شائنة.

أذونات الميكروفون: تسمح أذونات الميكروفون للتطبيقات بتسجيل الصوت لميزات مثل تسجيل الرسائل الصوتية. ولكن تم اكتشاف بعض التطبيقات الضارة وهي تسجل محادثات دون إذن المستخدمين.

أذونات إرسال رسائل نصية: تتيح لك أذونات تطبيق SMS إرسال رسائل نصية إلى أصدقائك في تطبيقات مراسلة مختلفة. ولكن هذا يعني أن هذه التطبيقات لديها أيضًا إمكانية الوصول إلى رسائلك، ويمكنها التنقيب عن البيانات لبيعها إلى وسطاء البيانات أو جهات خارجية أخرى.

أذونات التقويم: تسمح أذونات التقويم للتطبيقات بإضافة الأحداث ودعوات الوسائط الاجتماعية إلى التقويم الخاص بك. ولكن يمكن للتطبيقات أيضًا استخدام هذه المعلومات لتوصيف عاداتك، وتسجيل جهات اتصالك المقربة، وتتبع تفاصيلك الشخصية أو تفضيلاتك.

أذونات قائمة جهات الاتصال: تسمح أذونات قائمة جهات الاتصال للتطبيقات بالوصول إلى هذه القوائم الخاصة بك على الهاتف وعلى حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. وفي الأيدي الخطأ، يمكن استخدام هذه المعلومات في عمليات التصيد الإلكتروني الاحتيالي أو غيره من هجمات القرصنة عبر الهاتف.

أذونات استخدام ذاكرة التخزين: تسمح أذونات استخدام ذاكرة التخزين للتطبيقات بتنزيل المحتوى أو البيانات على هاتفك أو بطاقة SD مثل الألعاب والموسيقى والصور. ولكن مع هذا المستوى من الأذونات، من المحتمل أن ترى التطبيقات كل الصور التي قمت بتخزينها أو كل الموسيقى التي تستمع إليها.

أذونات مستشعر الجسم: تسمح أذونات تطبيق مستشعر الجسم لتطبيقات اللياقة بتتبع خطواتك ومعدل ضربات القلب، والوصول إلى البيانات الصحية الأخرى. ولكن أي تطبيق يمكنه الوصول إلى أجهزة استشعار الجسم يمكنه أيضًا جمع كل أنواع البيانات الصحية الشخصية وبيعها للمعلنين.