تحطم مسبار "لونا-25" الروسي على سطح القمر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الأحد، أن "لونا-25"، أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر، منذ العام 1976، تحطّم، يوم أمس السبت، على سطح القمر.
وجاء تحطم القمر "لونا-25" إثر حادث لم تُحدد طبيعته طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه، التي كانت مقرّرة الإثنين.
وقالت الوكالة في بيان إنه بعد "إعطاء دفع للانتقال إلى مداره الإهليلجي استعدادًا للهبوط على القمر، انقطع الاتصال مع لونا-25 قرابة الساعة 14:57 (11:57 ت غ)".
وأعربت الوكالة عن أسفها لأن "الإجراءات التي تم اتخاذها، يومي 19 و20 آب/أغسطس، للبحث عن المسبار والاتصال به لم تسفر عن أي نتائج".
وأضافت أنه "وفقًا للنتائج الأوّلية" للتحقيق فإنّ المسبار "لم يعد له أثر بعد أن اصطدم بسطح القمر".
وأوضحت وكالة الفضاء أن "لجنة وزارية" ستكلّف في إلقاء الضوء على "أسباب" الحادث الذي تسبب بفقدان المسبار، من غير أن تذكر أي أسباب محتملة للمشكلة الفنية.
وكانت الوكالة قد أعلنت، يوم أمس السبت، أن "وضعًا طارئًا وقع على متن المحطة الآلية، ما حال دون القيام بالمناورة بالمعطيات المحدّدة".
لكنها لم تكشف المزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث، ما حمل على توقع الأسوأ للمسبار، البالغة زنته حوالي 800 كلغ.
وكانت مهمة لونا-25 بالأساس "محفوفة بالمخاطر"، باعتراف رئيس "روسكوزموس" يوري بوريسوف نفسه، الذي قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع، في شهر حزيران/يونيو الماضي، إنّ "احتمال نجاح مثل هذه المهمّات يُقدر بنحو 70%".
ووضع المسبار بنجاح في مداره حول القمر، الأربعاء، بعد إطلاقه ليل 10 إلى 11 من أقصى الشمال الروسي، في أول مهمة فضائية لموسكو منذ 1976، حين كان الاتحاد السوفيتي رائدًا في استكشاف الفضاء.
وكان مقرّرًا أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل أن تهبط، الإثنين، شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر، ما كان سيشكل سابقة إذ تهبط كل المهمات حتى الآن في المنطقة الاستوائية منه.
ومهمّة المركبة، التي كان من المفترض أن تستمرّ عامًا، كانت تقضي بأخذ عيّنات من تربة القمر وتحليلها.