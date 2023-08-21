تحطم مسبار "لونا-25" الروسي على سطح القمر‎

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الأحد، أن "لونا-25"، أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر، منذ العام 1976، تحطّم، يوم أمس السبت، على سطح القمر.

وجاء تحطم القمر "لونا-25" إثر حادث لم تُحدد طبيعته طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه، التي كانت مقرّرة الإثنين.

وقالت الوكالة في بيان إنه بعد "إعطاء دفع للانتقال إلى مداره الإهليلجي استعدادًا للهبوط على القمر، انقطع الاتصال مع لونا-25 قرابة الساعة 14:57 (11:57 ت غ)".

وأعربت الوكالة عن أسفها لأن "الإجراءات التي تم اتخاذها، يومي 19 و20 آب/أغسطس، للبحث عن المسبار والاتصال به لم تسفر عن أي نتائج".

وأضافت أنه "وفقًا للنتائج الأوّلية" للتحقيق فإنّ المسبار "لم يعد له أثر بعد أن اصطدم بسطح القمر".