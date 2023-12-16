تسريبات تكشف مواصفات هاتف Asus الجديد كليا

كشفت تسريبات تداولتها بعض المواقع معلومات حول هاتف ROG Phone الجديد من Asus .

واظهرت الصور المسربة لهاتف Asus ROG Phone 8 Pro بأن هيكله جاء بأبعاد (163.8/76.8/8.9) ملم، وزنه 225 غ، وسيزود بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 156 هيرتزا، أي أنها ستتعامل بسرعة كبيرة مع الصور والفيديوهات وألعاب الفيديو الحديثة.

ويوجد في الجهاز مراوح تبريد خارجية لمنع ارتفاع حرارته عند تشغيل الألعاب لفترات طويلة، وسيزود بأزرار تسهل التحكم بالألعاب.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.