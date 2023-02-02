بريطانيا تفرض تقنية "المعرّف الإلكتروني" على الطائرات المسيرة
تتجه بريطانيا لإلزام الطائرات المسيرة دون طيار قريبًا بامتلاك لوحات أرقام إلكترونية حتى تتمكن الشرطة من تعقبها ومعرفة هويتها ومَن وراءها.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن هذه الخطوة هي جزء من اللوائح التي تضعها الحكومة والتي من شأنها أن تسمح بتتبع سرعة الطائرة دون طيار وارتفاعها ونقطة انطلاقها وموقع مشغلها.
وسيتم تثبيت تقنية المعرف عن بعد في الأجهزة، بحيث تعمل بطريقة مشابهة لنظام التعرف التلقائي على لوحة الأرقام (ANPR) المستخدم في السيارات والشاحنات الصغيرة والشاحنات.
ويأتي ذلك وسط قلق متزايد من أن مخطط تسجيل الطائرات دون طيار في بريطانيا لا يتم تطبيقه بشكل صحيح - وأن الطائرات يمكن أن يستخدمها الإرهابيون لإحداث أضرار جسيمة أو أضرار اقتصادية، وفق الصحيفة.
وقبل تحليق معظم الطائرات دون طيار أو نماذج الطائرات في الهواء الطلق في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يقوم المستخدمون بتسجيل الجهاز لدى السلطات عبر التثنية الجديدة.
لكن هناك مخاوف من أن عددًا كبيرًا من الطائرات دون طيار ليس لديها التكنولوجيا المناسبة لفرض التسجيل، وبالتالي ستكون خارج نطاق التتبع الحكومي.
ووجد تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" العام الماضي أن أكثر من 900 ألف طائرة دون طيار يمكن أن تكون في سماء المملكة المتحدة بحلول عام 2030 بالإضافة إلى 650 ألف وظيفة تتعلق بالقطاع الذي يعتمد على الطائرات دون طيار.
وتأمل الحكومة الآن في إضافة المكافئ الجوي لنظام ANPR إلى الطائرات دون طيار، وسيعمل هذا بطريقة مماثلة لأن كاميرات ANPR تعمل على تحديد مستخدمي الطريق الذين يخرقون القانون.
وكلفت هيئة تنظيم الطيران المدني، وكالة الطيران Murzilli Consulting بوضع تقرير "لتطوير إستراتيجية لأي متطلبات هوية عن بُعد مستقبلية للطائرات دون طيار والخدمات الموجهة عن بُعد في المملكة المتحدة".
وقال رئيسها التنفيذي لورنزو مورزيلي، إن "البرنامج السويسري لتنفيذ الفضاء U (Susi) سيركز على إقامة شراكة مع الهيئات الحكومية والصناعات لإيجاد حلول الهوية عن بعد".
وأضاف أنه "ليس مفهومًا جديدًا - فقد أصدرت الولايات المتحدة أخيرًا تشريعًا للنظام، مع خطط لبدء التنظيم في سبتمبر".
ويُعتقد أن المسؤولين الحكوميين يعملون نحو الموعد النهائي في الـ1 من أبريل 2026، لتشغيل أنظمة الهوية في المملكة المتحدة، مع الإعلان عن الخطط في مارس.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه إنفاق 8 ملايين جنيه إسترليني لنشر أجهزة الكشف عن الطائرات دون طيار حول المحطات النووية ومراكز النقل ومنصات النفط والبنية التحتية الحساسة الأخرى لحمايتها من الهجمات الإرهابية الجوية.
وستستخدم وزارة الداخلية، التي تم تكليفها بالمشروع، أجهزة الكشف عن الطائرات دون طيار في الأحداث العامة الكبرى، وسيعني نظام الأمان أن الشرطة يمكنها تتبع أي طائرة دون طيار صغيرة أو متوسطة الحجم.
وباستخدام تقنية المسح، يمكنهم بعد ذلك اكتشاف التهديدات المحتملة حتى عندما لا يصدرون إشارة. ونتيجة لذلك، ستكون مناطق حظر الطيران خاضعة لرقابة أفضل، بالإضافة إلى مناطق أمنية مشددة، مثل: السجون، والقواعد العسكرية، والقصور الملكية.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "تعمل وزارة الداخلية بشكل وثيق مع الشرطة لضمان قدرتها على ردع واكتشاف وتعطيل إساءة استخدام الطائرات دون طيار والحفاظ على سلامة الجمهور".
واضاف: "نحن نقوم بتمكين الشرطة والمستجيبين التشغيليين الآخرين من خلال الوصول إلى أحدث التطورات في قدرات مكافحة الطائرات دون طيار، والتدريب، والسلطات التشريعية المناسبة. ومع ذلك، فهي سياسة طويلة الأمد ألا نعلق على الترتيبات الأمنية".