بريطانيا تفرض تقنية "المعرّف الإلكتروني"‎‎ على الطائرات المسيرة

ويأتي ذلك وسط قلق متزايد من أن مخطط تسجيل الطائرات دون طيار في بريطانيا لا يتم تطبيقه بشكل صحيح - وأن الطائرات يمكن أن يستخدمها الإرهابيون لإحداث أضرار جسيمة أو أضرار اقتصادية، وفق الصحيفة.

وقبل تحليق معظم الطائرات دون طيار أو نماذج الطائرات في الهواء الطلق في المملكة المتحدة، من المتوقع أن يقوم المستخدمون بتسجيل الجهاز لدى السلطات عبر التثنية الجديدة.

لكن هناك مخاوف من أن عددًا كبيرًا من الطائرات دون طيار ليس لديها التكنولوجيا المناسبة لفرض التسجيل، وبالتالي ستكون خارج نطاق التتبع الحكومي.

ووجد تقرير صادر عن شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" العام الماضي أن أكثر من 900 ألف طائرة دون طيار يمكن أن تكون في سماء المملكة المتحدة بحلول عام 2030 بالإضافة إلى 650 ألف وظيفة تتعلق بالقطاع الذي يعتمد على الطائرات دون طيار.