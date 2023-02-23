شركة يابانية تستعد لتسيير رحلات سياحية إلى الفضاء عبر منطاد

يحلم العديد من الناس بالسفر إلى الفضاء يوما ما، إلا أن هذا الحلم لم يعد مستحيلا، حيث كشفت شركة يابانية جديدة عن رحلة لحافة الفضاء بأسعار باهظة.

وأعلنت شركة سياحة الفضاء اليابانية، أنها ستبدأ في توفير رحلات بمنطاد الهيليوم إلى طبقة الستراتوسفير في وقت لاحق من العام الجاري، بتكلفة تبلغ 180 ألف دولار للشخص الواحد.