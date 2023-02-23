شركة يابانية تستعد لتسيير رحلات سياحية إلى الفضاء عبر منطاد
يحلم العديد من الناس بالسفر إلى الفضاء يوما ما، إلا أن هذا الحلم لم يعد مستحيلا، حيث كشفت شركة يابانية جديدة عن رحلة لحافة الفضاء بأسعار باهظة.
وأعلنت شركة سياحة الفضاء اليابانية، أنها ستبدأ في توفير رحلات بمنطاد الهيليوم إلى طبقة الستراتوسفير في وقت لاحق من العام الجاري، بتكلفة تبلغ 180 ألف دولار للشخص الواحد.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعد شركة "إيوايا جيكن" Iwaya Giken اليابانية الناشئة بإرسال السياح إلى حافة الفضاء على ارتفاع 25 كم من الأرض، وهو ارتفاع كاف لرؤية أنحاء الكرة الأرضية.
تخطط الشركة لمنح السياح تجربة فريدة من خلال إرسالهم إلى الفضاء في كبسولة بلاستيكية شفافة، يحملها منطاد هيليوم.
يركب السياح كابينة بلاستيكية كروية محكمة الإغلاق، يبلغ عرضها حوالي 1.5 متر وتتسع لراكبين، متصلة بمنطاد هيليوم عرضه 44 متراً.
ويهدف التصميم الذي قد يبدو مخيفا للبعض إلى منح السياح أفضل فرصة لرؤية المناظر البانورامية من كل اتجاه.
وعلى الرغم من الثمن الباهظ، يأمل "كيسوكي إيوايا"، الرئيس التنفيذي للشركة، في خفض التكلفة مع انتشار التقنية، وقال، أمس، في مؤتمر صحفي في طوكيو: "نود أن نجعل السياحة الفضائية متاحة للجميع".
تستغرق هذه الرحلة حوالي 5 ساعات ستقلع من ميناء المناطيد في هوكايدو باليابان، قبل الصعود لمدة ساعتين وصولا إلى طبقة الستراتوسفير، وستبقى عند أقصى ارتفاع لها وهو 25 كم لمدة ساعة واحدة، قبل أن تعود إلى الأرض بعد ساعتين.
يذكر أن هذا الارتفاع أعلى من ارتفاع تحليق الطائرات النفاثة، ولا تتطلب الرحلة تدريبات خاصة ولا مؤهلات رواد الفضاء، وتصفها الشركة التي تطور المنطاد منذ 10 سنوات بأنها "آمنة واقتصادية ولطيفة".