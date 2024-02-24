رشيد اليزمي.. مخترع مغربي غيَّر حياة البشرية

يُقترن اسم المخترع المغربي، رشيد اليزمي، في حقل العلوم والتكنولوجيا بتطوير بطاريات الليثيوم التي غيرت حياة البشرية، التي باتت تعتمد عليها في كل الأجهزة القابلة للشحن، سواء كانت هواتف نقالة أو حواسيب أو سيارات.

وتبدو مسيرة اليزمي، استثنائية لحد كبير، إذ برز علميًا، في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، عندما عمل على تطوير بطاريات الليثيوم وجعلها لأول مرة قابلة للشحن، وهو ما كان مقدمة لتطور علمي وصناعي كبير في المجال التكنولوجي عرفه العالم لاحقًا.

وتمكن المخترع المغربي، من اكتشاف الطابق الناقص في البطاريات الذي أطلق عليه "لانود كرافيك"، ما دفع كثيرين، حول العالم، إلى وصف العالم المغربي بـ"أب بطاريات الليثيوم"، خاصة أن الاكتشاف كان الأول من نوعه في التاريخ.