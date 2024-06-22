بين التأجيل والإلغاء.. ما مصير القانون الأوروبي لمراقبة الدردشات؟ 

كشف جميع رسائلك الرقمية

وفي حال إقرارها، ستُطبق القواعد التي قُدمت للمرة الأولى في عام 2022، نظام "الإشراف على التحميل"، الذي بدوره سيكشف عن جميع رسائلك الرقمية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والروابط المشتركة.

ويجب على كل خدمة أو تطبيق على هاتفك أن يطلب تثبيت تقنية المراقبة لفحص رسائلك. وإذا لم توافق، فلن تتمكن من مشاركة الصور والروابط والفيديوهات.

وفي السياق ذاته، يبدو أن التشريع يُسلّط الضوء على أن التشفير الشامل هو وسيلة ضرورية لحماية الحقوق الأساسية، ولكنه يستمر بعد ذلك ليقول إن خدمات الرسائل المشفرة يمكن أن تصبح عن غير قصد مناطق خطرة، حيث يمكن مشاركة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال أو نشرها.

والحل الذي تم اقتراحه هو الكشف عن الرسائل دون المس بطبقة الخصوصية التي يوفرها التشفير الشامل.

ويمكن لنظام الإشراف الجديد تحقيق ذلك عن طريق فحص محتويات رسائلك قبل تشفيرها على تطبيقات مثل "سيغنال" و"واتساب" و"مسنجر".