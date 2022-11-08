محاكاة حاسوبية تتنبأ بمستقبلنا.. كيف سيبدو البشر في العام 3000؟

طور باحثون من شركة "تول فري فوروردينع" الأمريكية، نموذج محاكاة حاسوبية يُدعى "ميندي" لتزويدنا بلمحة عن شكل أجسادنا في المستقبل البعيد بحلول العام 3000م بسبب اعتمادنا المفرط على التقنيات.

وأشار الباحثون إلى أن استعمالنا للهواتف لساعات طويلة قد يكسبنا في المستقبل انحناءة في الظهر، وقد يتسبب النظر طويلا إلى شاشات الهاتف بانحناء رؤوسنا إلى الأسفل.

أما أيادينا فيمكن أن تأخذ شكل المخالب نتيجة إمساك الهاتف الذكي طوال الوقت، ورقبتنا قد تكون أكثر ثخانة، فضلا عن أخذ ساعدنا لشكل زاوية 90 درجة.

وتوقع النموذج أن تكون أدمغتنا أصغر، وجماجمنا أكثر ثخانة، مع جفن مضاعف لأعيننا.

وقالت الشركة: "استخدمنا مصادر علمية وتجارب شخصية للباحثين، قبل العمل مع مصمم ثلاثي الأبعاد لرسم شكل الإنسان في المستقبل نتيجة تعرضه المتكرر للهواتف الذكية والحواسيب المحمولة"؛ وفقا لموقع ديلي ميل.

وقال الدكتور نيكولا جوردجيفيك، غير المشارك في البحث: "تسبب طريقة إمساكنا لأجهزتنا المحمولة، إجهادا في نقاط معينة، ما يسبب وضعية منحنية لأجسامنا".