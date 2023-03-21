تطوير روبوتات لقطف الفاكهة ونقلها ذاتياً
طور باحثون من المعهد الكوري الجنوبي للأنظمة الآلية والمواد، فريقا روبوتيا يحصد المحاصيل وينقلها ذاتيا دون مساعدة البشر لتوظيفه في المنشآت الزراعية والمزارع الذكية.
ويمكن للنظام الروبوتي المتعدد أن يعوض عن نقص العمالة البشرية من خلال نظام قيادة ذاتية يحصد المحاصيل وينقلها إلى منصات التحميل.
وتعرض القطاع الزراعي لنقص كبير في المزارعين من البشر ما أدى إلى عدم القدرة على حصاد المحاصيل حتى بعد زراعتها، ما يجعل التقنية الجديدة مهمة جدا لأتمتة عمليات الحصاد بالكامل فضلا عن العمليات الأخرى المرتبطة بالزراعة.
وزود الباحثون الروبوتات الزراعية بمستوى متقدم من المهارات التقنية نظرا لتعقيد البيئة الزراعية والمتغيرات التي تشوبها، ما دفع الباحثين إلى إجراء دراسات مكثفة لتحقيق نتائج مرضية عن روبوتات الحصاد.
واقتصرت التقنيات السابقة على تطبيق وظائف مرتبطة بحصاد محصول واحد فقط، في حين إن النظام الروبوتي الجديد يعتمد على تقنيات متعددة تمكنه من أتمتة جميع عمليات الحصاد في المنشأة الزراعية، إذ يتألف من روبوتات حصاد وروبوتات لنقل المحاصيل إلى مناطق التجميع.
وتعمل روبوتات الحصاد بالتعاون فيما بينها لالتقاط مختلف أنواع المحاصيل الزراعية بكفاءة تمنع هدر المحاصيل وتحافظ على جودتها حتى مرحلة نقلها.
وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "آغرونومي"، إلى أنهم لم يحددوا عدد الروبوتات في الفريق الزراعي، بل يمكن استخدام روبوتات نشطة عديدة في الوقت نفسه سواء ضمن فريق الحصاد أو النقل الآلي.
وحققت الروبوتات نسبة 90% في معدل التعرف على المحصول وتمييزه، مع إمكانية تشغيله على مدى 24 ساعة في اليوم، ما مكن الروبوتات من أداء وظائفها بكفاءة تفوق 80% مقارنة بالبشر.
وقال الباحث شوي تاي يونغ، إن "النظام الجديد يمثل بداية عصر جديد من البحث عن حلول للمشكلة المتزايدة لنقص العاملين في القطاع الزراعي"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور التقني.
وأضاف يونغ: "يعمل فريق الباحثين حاليا على مواصلة الدراسات الرامية إلى تطوير أداء الروبوتات وتحسين وظائفها التقنية، للوصول إلى نتائج مرضية لنستطيع الاستفادة منها في بيئات مختلفة تحتاج عملا يدويا معقدا شبيها بالمزارع".