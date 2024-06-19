لماذا لن يحصل مستخدمو آيفون 15 و15 بلس على الذكاء الاصطناعي من أبل؟

قامت أبل بترقية أجهزتها المتميزة لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي، لكن لسوء الحظ، فإن الأشخاص الذين اشتروا آيفون 15 لن يحصلوا أبدًا على هذه الترقيات.

تم الكشف عن ميزات Apple Intelligence في مؤتمر WWDC 2024، وكان معظم مستخدمي آيفون راضين عن فكرة استخدام هذه الأدوات على أجهزتهم قريبًا.

ومع ذلك، فإن الإثارة لم تدم طويلاً؛ إذ شاركت الشركة التفاصيل حول طرازات آيفون التي ستدعم ميزات الذكاء الاصطناعي. وكما تتوقع، ستحصل طرازات iPhone 15 Pro و15 Pro Max المتميزة على قوة Apple Intelligence، بينما يفوت الملايين الذين اشتروا هواتف آيفون 15 و15 بلس فرصة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من أبل.