لماذا لن يحصل مستخدمو آيفون 15 و15 بلس على الذكاء الاصطناعي من أبل؟
قامت أبل بترقية أجهزتها المتميزة لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي، لكن لسوء الحظ، فإن الأشخاص الذين اشتروا آيفون 15 لن يحصلوا أبدًا على هذه الترقيات.
تم الكشف عن ميزات Apple Intelligence في مؤتمر WWDC 2024، وكان معظم مستخدمي آيفون راضين عن فكرة استخدام هذه الأدوات على أجهزتهم قريبًا.
ومع ذلك، فإن الإثارة لم تدم طويلاً؛ إذ شاركت الشركة التفاصيل حول طرازات آيفون التي ستدعم ميزات الذكاء الاصطناعي. وكما تتوقع، ستحصل طرازات iPhone 15 Pro و15 Pro Max المتميزة على قوة Apple Intelligence، بينما يفوت الملايين الذين اشتروا هواتف آيفون 15 و15 بلس فرصة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من أبل.
عجز في المواصفات
عملت شركة أبل دائمًا على نطاق واسع على التميز في تشكيلتها، ويبدو أن ميزات الذكاء الاصطناعي جزء من هذا المسار. ويأتي آيفون 15 و15 بلس مدعومين بمجموعة شرائح A16 Bionic الأقدم، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 غيغابايت، بينما تحتاج ميزات Apple Intelligence إلى مجموعة شرائح A17 Pro الجديدة التي تقدمها أبل مع طرازات Pro المتميزة. كذلك تحتاج أيضًا إلى ذاكرة إضافية بسعة 8 غيغابايت للحصول على أفضل تجربة لميزات الذكاء الاصطناعي من أبل. مع العلم أن مجموعة شرائح A17 Pro تحتوي على وحدة NPU الأكثر قوة للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة على الجهاز، بما في ذلك دعم الجيل الجديد من سيري.
التفكير في الترقية
إن المعايير العالية لشركة أبل لتشغيل الذكاء الاصطناعي تعني أنه سيتعين على الأشخاص التفكير في الترقية إلى آيفون 15 Pro أو 15 Pro Max أو طرازات iPhone 16 القادمة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يعني أيضًا المزيد من الأموال في خزائن أبل على مدى السنوات القليلة المقبلة. يذكر أيضًا أن نظام الذكاء الاصطناعي من أبل يعتمد على نموذج لغة كبير 3LLM على الجهاز، ويستخدم تكوينًا مختلطًا 2 بت و4 بت، ويتطلب حوالي 0.7 إلى 1.5 غيغابايت من الذاكرة ليعمل بفاعلية. وكل ذلك لا يمكن أن يتوفر سوى على شرائح A17 Pro الجديدة.