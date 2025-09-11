تأثير إشارات "الواي فاي" على الدماغ.. ماذا كشفت الأبحاث؟

في السنوات الأخيرة، تصاعد جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان يجب إطفاء جهاز الواي فاي أثناء الليل لحماية الدماغ وتحسين النوم. فبينما يعتقد البعض أن الإشعاعات الصادرة من أجهزة الراوتر قد تضر بالخلايا العصبية أو تتسبب باضطرابات في الذاكرة والنوم، يرى آخرون أن هذه المخاوف لا تستند إلى حقائق علمية راسخة. فما الحقيقة؟

الواي فاي وإشعاعاته

الواي فاي في جوهره عبارة عن إشارة راديوية يتم إرسالها من جهاز الراوتر إلى الأجهزة الإلكترونية القريبة، حيث تتحول هذه الإشارة إلى بيانات. وهذه الموجات تُصنف على أنها ضعيفة للغاية مقارنة بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية، ولا تمتلك القدرة على إتلاف الخلايا أو التأثير على الحمض النووي.

في السياق عينه، أشارت بعض الأبحاث إلى أن التعرض الطويل لموجات الراديو يمكن أن يُحدث تغييرات طفيفة في موجات الدماغ أثناء النوم العميق. لكن هذه التغيرات ضئيلة للغاية ولا تحمل معنى سريريًا واضحًا. والأطباء يؤكدون أن السبب الأبرز لاضطرابات النوم ليس الواي فاي، بل العادات اليومية مثل السهر الطويل أمام الشاشات والتوتر، وعدم الالتزام بروتين نوم منتظم.

في الواقع، إطفاء جهاز الواي فاي قبل النوم قد يكون مفيدًا من زاوية أخرى. فهو يقلل من إغراء استخدام الإنترنت ليلًا، ما يتيح للشخص النوم مبكرًا وبجودة أفضل. لكن من الناحية الطبية، لا يوجد دليل قوي على أن إشارات الواي فاي نفسها تسبب ضررًا للدماغ.

أكثر المخاوف شيوعًا

من أكثر المخاوف شيوعًا تلك المتعلقة بربط الواي فاي بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. غير أن مراجعات علمية واسعة، شملت دراسات معتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئات صحية مرموقة، لم تجد أي علاقة سببية بين التعرض لموجات الواي فاي وتطور الأورام.

كذلك، يتم تداول بعض الشائعات أن الواي فاي يشكل خطرًا على النساء الحوامل أو الأجنة، إلا أن الأبحاث لم تثبت أي تأثير ضار على نمو الأجنة. كذلك، يقال إن إشارات الواي فاي يمكنها أن تتعارض مع الأجهزة الطبية كمنظمات ضربات القلب أو السماعات الطبية. لكن الأجهزة الحديثة مصممة لمقاومة مثل هذا التداخل، ولا توجد أدلة على حدوث خلل بسبب شبكات الواي فاي.

في الخلاصة

حتى اليوم، لم يثبت العلم وجود تأثير مباشر لإشارات الواي فاي على صحة الدماغ أو النوم أو خطر الإصابة بالسرطان. فما يهم حقًا للحفاظ على صحة الدماغ هو نظافة النوم والابتعاد عن الشاشات قبل ساعات من الخلود إلى السرير، والنوم في بيئة هادئة ومظلمة، والالتزام بروتين نوم ثابت. لذلك، إذا كان إطفاء الواي فاي في الليل يساعدك على النوم بشكل أفضل عبر تقليل استخدام الإنترنت، فهو عادة جيدة. أما من الناحية العلمية، فالواي فاي آمن ضمن الحدود المسموح بها، ولا داعي للذعر.