ريانة برناوي وعلي القرني يحاوران لاسلكياً مجموعة طلاب سعوديين

وتحاور الطلاب خلال الاتصال مع رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، حيث أجاب الرائدان عن أسئلتهم حول طرق العيش في الفضاء وروتين الحياة اليومية على متن محطة الفضاء الدولية، كما شاركوهم عدداً من المعلومات التي عايشوها بأنفسهم، وكذلك مشاعرهم خلال الرحلة.

واستخدمت الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي إشارة النداء الخاصة بالمملكة HZ0ISS، من خلال تقنية الاتصال الراديوي التي تستخدم الترددات العالية جداً (VHF) المخصصة لهواة الراديو، والتي تعمل عبر اتصال إرسال واستقبال بالنمط الصوتي بين محطة أرضية ومحطة الفضاء الدولية لدى عبورها فوق المحطة الأرضية، وبالتنسيق مع منظمة ARISS.