السعودية ريانة برناوي تبعث أول رسالة لها من الفضاء
أرسلت السعودية ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية ومسلمة، تطير إلى الفضاء في مهمة علمية تاريخية، أول رسالة لها من الفضاء.
وظهرت ريانة برناوي في مقطع مصور إلى جانب زميلها الآخر السعودي علي القرني، في مقطع فيديو، أرسل من الفضاء، وبثت خلاله أول رسالة لها.
وقالت ريانة: "السلام عليكم من الفضاء.. شرف لنا جداً أن نكون في هذه الرحلة التاريخية كما ترونا نطفو ونحاول أن نثبت نفسنا، ونشكر قيادتنا وصاحب الرؤية ولي العهد لدعمه لهذه المهمة..".
وأضافت: "نحن الآن في عصر التمكين والازدهار.. ووصلنا إلى عنان السماء، وكل ما نحتاجه أن نحلم وأن نعمل على أحلامنا وبإذن الله سنصل".
وفي مقطع آخر ظهر رائدا الفضاء السعوديان مع طاقم العمل وقد تحرروا من بدلاتهم الفضائية ومقاعدهم التي كانوا مثبتين إليها خلال بداية الرحلة.
في ذات الوقت، بث علي القرني رسالة أيضاً قال فيها: "الحمدلله على هذه الفرصة التاريخية التي نعيشها نحن جميعاً، استمتعنا بالإطلاق.. وشكراً لكل من دعمنا ووقف معنا وساعدنا ومن أوصلنا لهذه المرحلة..".
وخاطب عائلته قائلاً: "أهلي أنا في الفضاء، الحلم تحقق، وإن شاءالله في المستقبل الكثير سينضمون لنا، وسنراكم قريباً من محطة الفضاء الدولية".
وبدأت المملكة العربية السعودية مهمة فضائية تاريخية بإرسال رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراغون" الفضائية.
وانطلق رائدا الفضاء السعوديان القرني والبرناوي على متن الصاروخ "فالكون 9" الذي صنعته شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية.
ويرافق القرني والبرناوي، رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر، في الرحلة التي انطلقت من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.