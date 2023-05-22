السعودية ريانة برناوي تبعث أول رسالة لها من الفضاء

أرسلت السعودية ريانة برناوي، أول رائدة فضاء عربية ومسلمة، تطير إلى الفضاء في مهمة علمية تاريخية، أول رسالة لها من الفضاء.

وظهرت ريانة برناوي في مقطع مصور إلى جانب زميلها الآخر السعودي علي القرني، في مقطع فيديو، أرسل من الفضاء، وبثت خلاله أول رسالة لها.

وقالت ريانة: "السلام عليكم من الفضاء.. شرف لنا جداً أن نكون في هذه الرحلة التاريخية كما ترونا نطفو ونحاول أن نثبت نفسنا، ونشكر قيادتنا وصاحب الرؤية ولي العهد لدعمه لهذه المهمة..".

وأضافت: "نحن الآن في عصر التمكين والازدهار.. ووصلنا إلى عنان السماء، وكل ما نحتاجه أن نحلم وأن نعمل على أحلامنا وبإذن الله سنصل".