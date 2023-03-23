حظر محتمل لـ"تيك توك" في أمريكا يربك المعلنين

ووفقا لشركة "إنسايدر إنتليجنس" للأبحاث فمن المتوقع أن تصل عائدات "تيك توك" من الإعلانات في الولايات المتحدة إلى 6.83 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 780 مليون دولار في 2020.

وقال تطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية والذي يحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين من صغار السن يوم الثلاثاء إن لديه حاليا 150 مليون مستخدم شهري في الولايات المتحدة.

وتتعرض الشركة لضغوط متزايدة من نواب أمريكيين يطالبون إدارة الرئيس جو بايدن بحظر التطبيق بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدمين الأمريكيين قد تقع في يد الحكومة الصينية.