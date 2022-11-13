ابتكار مضخة لإيصال العلاج الكيماوي إلى منطقة سرطان الدماغ

طور جراحو أعصاب تقنية جديدة لضخ العلاج الكيماوي إلى منطقة الإصابة بالسرطان في الدماغ، بواسطة أنبوب دقيق موصول بمضخة صغيرة.

وأثبتت التقنية الجديدة، التي طورها فريق من جامعة "كولومبيا" ومستشفى "نيو يورك بريسبيتريات" في الولايات المتحدة، نجاحها في قتل خلايا سرطان الدماغ، ما يوفر طرقا جديدة لعلاج المصابين بالمرض.

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "لانسيت أونكولوجي" العلمية، إلى أنهم أجروا تجارب على 5 مرضى، في خطوة هي الأولى من نوعها لإيصال الدواء بواسطة مضخة.