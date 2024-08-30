المغرب يطلق أول قمرين اصطناعيين نانومتريين إلى الفضاء

أعلن المغرب، عن إطلاق أول قمرين اصطناعيين نانومتريين جامعيين، انطلاقًا من قاعدة فاندنبرغ بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت جامعة محمد الخامس في الرباط: إنه تم إطلاق أول قمرين اصطناعيين نانومتريين جامعيين مغربيين (UM5-EOSat وUM5-Ribat) بوساطة الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية.

وبينت في بيان أن الإطلاق جرى في الـ16 من شهر أغسطس/ آب الجاري، وهو ثمرة تعاون بين الجامعة والمركز المغربي للبحث العلمي والتقني، والمركز الملكي للدراسات والأبحاث الفضائية".

وأكدت الجامعة أن "الشراكة الثلاثية، ترمي إلى تكوين جيل جديد من الباحثين والمهندسين الجامعيين المغاربة في مجال التكنولوجيات الفضائية"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأشارت إلى أن "القمرين الاصطناعيين لهما كتلة أقل من 4 كيلوغرامات لكل واحد منهما"، مبينة أن القمر الاصطناعي "UM5-EOSat" مزود بكاميرا تتولى مهام رصد كوكب الأرض، والقمر الاصطناعي "UM5-Ribat" مزود براديو معرف برمجيًا.

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وسيتكفل أحد القمرين الاصطناعيين، بـ"مهام الاتصالات، لا سيما تحديد مواقع الطائرات والسفن، وجمع البيانات من المحطات الأرضية".

وسيجري باحثون مغاربة على مدى الشهرين المقبلين، اختبارات حسن الأداء، والتأشير على الأداء الجيد للقمرين الاصطناعيين، وستوضع البيانات المستقاة بوساطتهما رهن إشارة الجامعات المغربية.

وكان المغرب انضم للنادي الفضائي العربي، العام 2001، بإطلاقه قمرًا خاصًا بالاستشعار عن بعد، وهو "زرقاء اليمامة" أو "ماروك-توبسات".