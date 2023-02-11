تطوير أداة ذكاء اصطناعي تُقيم مدى مخاطر تعرض الأطفال لقصر النظر

ووفق موقع "تشانل نيوز آسيا"، فإن الأداة الجديدة تستخدم خوارزميات التعلم العميق؛ لتحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بقصر النظر العالية (الشديد).

كما يمكن للأداة التي طورها فريق بحثي من مركز سنغافورة الوطني للعيون، ومعهد أبحاث العيون السنغافوري أن تساعد الأطباء في إدارة قصر النظر المبكر والسيطرة عليه، قبل حدوث تغير في مقلة العين في مراحل لاحقة.

وعادة ما تتطور الإصابة بقصر النظر بسرعة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-15 عامًا، وتتعزز الإصابة بوصولهم إلى أوائل العشرينيات من العمر.