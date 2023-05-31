كيف ودع الإماراتي سلطان النيادي ريانة برناوي وعلي القرني؟

ودَّع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، زميليه السعوديين، في محطة الفضاء الدولية، ريانة برناوي وعلي القرني، بكلمات مؤثرة.

ونشر النيادي، الذي سبق برناوي والقرني في الوصول للمحطة الدولية بأشهر، صورتين إحداهما جماعية لطاقم المحطة، ضمَّت زميليه السعوديين، وأخرى للكبسولة الفضائية التي حملتهما وهي تعود للأرض.

وكتب في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "توصلون بالسلامة علي وريانة وطاقم أكسيوم 2.. عملنا معًا وعشنا معًا وتركتم ذكريات جميلة".

وأضاف: "لن أخفي عنكم.. لم أكن أتصور يومًا أن أخوض مهمة مع زملاء عرب، سأفتقد مَن يتحدث معي باللغة العربية هنا".

وختم سلطان النيادي تغريدته قائلًا: "نلتقي بالمستقبل في مهمات فضاء عربية جديدة إن شاء الله".