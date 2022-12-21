خلال محاكمة.. زوكربيرج يبرر استحواذ ميتا على "ويذين"

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز" خلال محاكمة تحظى باهتمام واسع حول مستقبل أعمال شركته على شبكة الميتافيرس إن ميتا تركز على تصميم تطبيقات الاتصالات ومنصات المطورين.

ومثُل زوكربيرج أمام المحكمة الاتحادية في سان هوزيه بولاية كاليفورنيا للدفاع عن استحواذ ميتا على مطورة تطبيقات الواقع الافتراضي (ويذين).

وفي الدقائق القليلة الأولى، استجوبه مسؤولون في لجنة التجارة الاتحادية بشأن رسالة بريد إلكتروني كتبها في عام 2015 قال فيها إنه يتوقع أن تصمم ميتا "معظم التطبيقات وخدمات البرمجيات" لقطاع الواقع الافتراضي.

ورفعت لجنة التجارة الاتحادية دعوى قضائية على مالك فيسبوك وإنستجرام في يوليو تموز من أجل وقف الصفقة، قائلة إن "حملتها للسيطرة على الواقع الافتراضي" بدأت في عام 2014 عندما استحوذت على أوكلوس، الشركة المصنعة لتجهيزات الواقع الافتراضي المثبتة على الرأس. واتهمت اللجنة ميتا بمحاولة شق طريقها للهيمنة على الميتافيرس.