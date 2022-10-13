أبل تتيح مجموعة من خدماتها لأجهزة ويندوز في 2023

أعلنت شركة مايكروسوفت عن استعداد شركة أبل لتقديم مجموعة من أهم خدماتها في صورة إصدارات تطبيقات مطورة خصيصًا لحواسيب ويندوز 11، مثل خدمة الصور "iCloud Photos"، وخدمة الموسيقى Apple" Music"، وكذلك خدمة عروض بث المحتوى "Apple TV".

ففي واحدة من المرات القليلة، ذكر أحد مسؤولي مايكروسوفت، وهو مدير برنامج ويندوز للشركاء والمطورين ميك تشيرونومورديكوف، اسم شركة أبل خلال حفل إطلاق منتجات وخدمات مايكروسوفت، إلى جانب إعلان شراكة بينهما لتقديم خدمات أبل إلى مستخدمي نظام ويندوز، المنافس لنظام تشغيل "macOS" الشهير الخاص بحواسيب "أبل ماك".

وأشارت مايكروسوفت إلى أنها قد بدأت بالفعل بإصدار تجريبي من تطبيق الصور "Photos" على ويندوز 11، وهذا التحديث رقم 2022.31100.9001.0 سيصل إلى المشتركين في برنامج اختبار مزايا ويندوز التجريبية "Windows Insiders"، حيث سيحصل المشتركون على إمكانية الوصول إلى الصور المخزنة على خدمة "آي كلاود" مباشرة من دخل تطبيق مايكروسوفت للصور.

ولكي يتم الحصول على الميزة الجديدة، سيكون على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام حساب "iCloud" داخل تطبيق "iCloud for Windows"، وسيتمكن المستخدم من مشاهدة الصور في تبويب "All Photos"، وكذلك سيحصل على تبويب خصيصًا لعرض صور "آي كلاود".

كما أشارت مايكروسوفت إلى أن خدمة "أبل ميوزك"، ستصل إلى منصة "إكس بوكس" للألعاب، ولكن تلك الخدمة لن تصل قبل العام المقبل، وذلك سيكون في صورة تطبيق مستقل عبر متجر مايكروسوفت، وبالتالي فإن التطبيق سيكون متوافقًا للعمل مع حواسيب ويندوز.

ولم يتضمن حفل مايكروسوفت "Surface Event 2022"، أي تفاصيل حول ورود دعم لخدمة "تراسل أبل" (iMessage) إلى ويندوز 11، حيث تتوافر في الوقت الحالي خدمة مايكروسوفت Phone Link لعرض إشعارات وعدد من تطبيقات الهواتف الذكية لأندرويد وآيفون، إلا أن هواتف أبل لا تتوافق للعمل بشكل جيد وعملي مع خدمة مايكروسوفت.

يُذكر أن نظام تشغيل حواسيب مايكروسوفت "Windows" يشغل حاليا 76% من إجمالي سوق الأنظمة البرمجية لتشغيل الحواسيب المكتبية والشخصية، مما يضمن لمايكروسوفت سيطرة كاملة على سوق أنظمة الحواسيب، لذلك فوصول تطبيقات أبل إلى قلب ويندوز، سيوسع من انتشارها ويعزز من تواجدها في سوق التطبيقات والخدمات الإلكترونية، التي تحصد حاليًا نسبة كبيرة من عوائد أبل الفصلية، ففي الربع الثالث حقق قطاع أبل للخدمات مبيعات بقيمة 19.8 مليار دولار.