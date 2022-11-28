دراسة صادمة تكشف أصلًا واحدًا للإنسان والأخطبوط
كشفت دراسة جديدة صادمة أن الإنسان والأخطبوط ينحدران من نفس الحيوان البدائي الشبيه بالدودة، والذي عاش على وجه الأرض قبل 518 مليون عام.
ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف الجديد قد يفسر ذكاء الأخطبوط الحاد، ويعد هذا الكائن المعروف باسم "فايسفرمس يونانيكوس" Facivermis yunnanicus، هو أقدم حيوان معروف يتطور ليفقد الأطراف التي لا يحتاجها من جسمه، ويتميز بذكاء نسبي.
كما كشفت الدراسة التي أجراها مركز "ماكس ديلبروك" في برلين أن أدمغة الأخطبوط تشبه أدمغة البشر، حيث يمتلك الأخطبوط مجموعة متنوعة من المنظمات الجينية المعروفة باسم microRNAs في أنسجته العصبية على عكس العديد من الفقاريات.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن هذ المنظمات الجينية (microRNAs)، تلعب دورًا رئيسًا في تطوير الأدمغة المعقدة.
يذكر أن الأخطبوط معروف بذكائه ويستطيع استخدام الأدوات المتاحة لديه لأداء مهام قد يعجز عنها بدونها، كما يحمل قشور جوز الهند، ويكدس الصخور لحماية مسكنه، ويصل به الأمر لاستخدام مجسات قنديل البحر السامة كسلاح للدفاع عن نفسه، كما اكتشف العلماء أن الأخطبوط يحلم، ويشعر بالفضول حتى يتعرف على الناس والأخطبوطات الأخرى.
وظهر فيديو مؤخرًا لمجموعة من الأخطبوطات وهي ترشق بعضها بالحجارة وقشور جوز الهند بدلًا من التلاحم والقتال مباشرة، مما يدل على ذكائها.