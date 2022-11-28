دراسة صادمة تكشف أصلًا واحدًا للإنسان والأخطبوط

كما كشفت الدراسة التي أجراها مركز "ماكس ديلبروك" في برلين أن أدمغة الأخطبوط تشبه أدمغة البشر، حيث يمتلك الأخطبوط مجموعة متنوعة من المنظمات الجينية المعروفة باسم microRNAs في أنسجته العصبية على عكس العديد من الفقاريات.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن هذ المنظمات الجينية (microRNAs)، تلعب دورًا رئيسًا في تطوير الأدمغة المعقدة.